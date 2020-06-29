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Шок: выгнала маму с 6-месячным малышом в ночь без вещей из съемной квартиры ее хозяйка в Бердске

15:40 29.06.2020, Галины Панчевой Фото: Галины Панчевой и Аллы Васильевны
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Позволила взять только подгузники и лекарства. На ночь маму с сынишкой приютила подруга. Муж ночевал в гостинице. У хозяйки квартиры своя версия происходящего: квартиранты устроили в жилье бедлам.

Шок: выгнала маму с 6 месячным малышом в ночь без вещей из съемной квартиры ее хозяйка в Бердске
Ксения уверяет, что в съемной квартире остались вещи, документы и ее золотые украшения

В один день осталась на улице с 6-месячным ребенком семья в Бердске. Хозяйка съемной квартиры поменяла замки на входной двери и поставила квартирантов перед фактом, что они больше здесь не живут. И пока не заплатят за коммунальные услуги и новый замок, не смогут забрать свои вещи.

Ни крова, ни вещей

— Мы сняли квартиру в доме по ул. Звездной. Я была еще в роддоме, когда муж снял квартиру. Договорились, что будем платить за жилье с 15 по 17 число каждого месяца. Платили своевременно, не 15, так 17. Пришло время платить за этот месяц. Муж сказал квартирной хозяйке, что поедет за деньгами и все оплатит. Она согласилась. В наш адрес не было никаких претензий. У нас было всегда в доме чисто, убрано. Получается такая ситуация. 17 июня она мужу пишет: «Съезжайте с квартиры, вы не внесли оплату». Хотя у нее находится 5000 рублей залога. Даже если мы эти два дня пожили, можно взять оплату с этих денег. Мы люди работающие, добросовестные, заплатим, говорили. Она — нет и все. Мой муж поехал по делам, а я вечером пошла в «Детский мир» с ребенком. Пришла домой, выхожу из лифта, а возле нашей двери стоит участковый, какой-то там свидетель еще и хозяйка квартиры. Я спрашиваю, что происходит. Мне говорят, что поменяли замок, и мы больше сюда не войдем. Как мы не зайдем сюда? У меня 6-месячный ребенок, у него там вещи, лекарства, подгузники, все необходимое. Хозяйка мне говорит, что пустит меня в том случае, если я не сообщу об этом мужу. Для меня ребенок на первом месте. Думаю, хотя бы подмыть, к подруге пойду или как. Взяла вещи, вышла оттуда. Стоял полицейский, свидетель и всем было пофигу, что у меня маленький ребенок, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 26 июня Ксения Лиходеева.

Выгнали на улицу маму с малышом
Автор видео Галина Панчева

Хорошо, что Ксению приютила подруга. Она ночевала у нее. На следующий день поехала к матери. Вдвоем с ней спали на диване. А ребенок рядом на подушках. Супруг Ксении снимал номер в гостинице.

На следующий день квартирная хозяйка разрешила взять кое-какие вещи. Ксения пришла одна. Собрала в пакет подгузники, кое-какие вещи. Позвонила мужу, чтобы тот зашел и собрал свои вещи. Хозяйка услышала, что Ксения разговаривает по телефону и, по словам девушки, толкнула ее. Та упала и получила ссадину на ноге. Супруг вошел в квартиру. По словам Ксении, владелица квартиры стала нецензурно выражаться, оскорблять мужа, позвонила в полицию, кричала, что они портят ее вещи. А сама пнула их холодильник так, что на нем осталась вмятина. А холодильник дорогущий, отметила Ксения.

Не отдает вещи, золото и документы

Все вещи, в том числе золото, документы остались на съемной квартире. Хозяйка их не отдает. 25 июня Ксения вызвала на место участкового. Он приехал, позвонил хозяйке на телефон.

— Она ему ответила, что в квартире нет никаких наших вещей. Она сама, якобы, находится в Барнауле, будет только через неделю. Сказала, чтобы мы перевели деньги на карту, и тогда вопрос будет урегулирован. Несколько дней назад она мне скинула видео, где она без нас проникла в квартиру, а там наши вещи, вывезла свой кухонный гарнитур и закрыла все на ключ. Откуда я знаю, целы ли мои вещи, не повредила ли она что-то. В холодильнике лежат продукты. Она могла отключить холодильник и там все стухнет. А это тоже денег стоит. Никто мне не может помочь. Я просто не могу забрать вещи ребенка и не могу переехать. Она на контакт не выходит. Мой номер заблокировала. В полиции говорят, что нужно ждать, пока хозяйка приедет из Барнаула.

Ксения заняла деньги и сняла квартиру. Пустую. Когда ей хозяйка отдаст вещи, неизвестно. Как жить в пустой квартире с малюткой, спрашивает мама 6-месячного малыша.

Ксения написала заявления в бердский отдел МВД, СК, прокуратуру, в налоговую, обратилась за помощью в горадминистрацию.

Квартиру превратили в бедлам

«Курьер. Среда. Бердск» удалось связаться с хозяйкой съемного жилья Аллой, которая сейчас находится в Алтайском крае. С ее слов, картина складывается совершенно иная.

-Все это неправда. У нас договор закончился 5 июня. Они превратили в бедлам полностью «нулевую» квартиру. А у меня тоже маленький ребенок — 9 месяцев. Я в декрете. Они «устоцали» мою квартиру до такой степени, что просто ужас. Они утаивали ключи, не платили мне коммуналку с февраля. Я собираюсь подавать на них в суд. Они ворвались обманным путем, забрали свои вещи. Я не работаю, у меня нет никакого дохода. Они испортили состояние квартиры. Там бардак полный. Соседи постоянно жаловались. Говорили, что вызывали неоднократно полицию. Они дебоширили, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» Алла.

Шок: выгнала маму с 6 месячным малышом в ночь без вещей из съемной квартиры ее хозяйка в Бердске
В таком состоянии плита осталась после квартирантов, уверяет Алла

Хозяйка квартиры пояснила, что за все время, пока сдавала квартиру, ни разу там не появилась. Квартиранты либо переводили деньги на карту, либо она с ними где-то пересекалась.

— Они задерживали оплату, я даже от мужа скрывала, что нет оплаты. А у меня свои расходы есть. Мне позвонили из управляющей компании и сообщили о задолженности. Пойду получу детское пособие и оплачу.

Алла уверяет, что ее бывшие квартиранты все свое забрали из квартиры — остался только по мелочи какой-то хлам.

— Они зайдут в квартиру только по решению суда, — была категорична бердчанка.

Алле пришлось продать свой автомобиль, чтобы сделать ремонт в квартире новостройки. А сейчас, по ее словам, там устроили бедлам. Балкон весь в окурках. Загадили весь кухонный гарнитур и печку.

-У меня до сих пор транс и шок от этого всего.

Алла рассказала, что когда квартиранты пришли за вещами, то просто оттолкнули ее в сторону. Она даже не могла воспрепятствовать входу супругу Ксении. Они собрали вещи и ушли. Наряд полиции прибыл после того, когда в квартире уже никого не было.

— Они просто вероломно вломились и делали что хотели. И в суд я буду подавать. И в эту квартиру они не войдут. Только по решению суда. Они наплевали на меня и на моего ребенка. Жили бы они в квартире и дальше, никто бы их не трогал. Если были бы порядочными людьми.

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От редакции

У вас были проблемы с квартирантами?

Raven, 27 июня 2020 13:10
Кто-то врет
Аноним, 28 июня 2020 18:21
я живу в том подъезде на другом этаже. ничего не знаю о том, кто как платил, поскольку в близких знакомствах ни с хозяйкой, ни с арендаторами не состою, дом новый не познакомились ещё все. но точно, что квартиросъёмщики там очень "шумели" (культурно выражаясь) и вообще являются людьми неаккуратными. мужчина выпивающий.
Александр, 28 июня 2020 21:51
Алла перестань писать ложь.уже все поняли кто ты,и что это ты пишешь.тебя это от ответственности не спасёт.ещё заработаешь статью за клевету.ну думаю на тебя уже написали.такое не прощается
Александр, 28 июня 2020 22:12
Алла успокойся!
Raven, 29 июня 2020 09:54
Кто такая Алла?
Аноним, 27 июня 2020 13:12
В каждом бизнесе свой риск, это нормально.
Аноним, 28 июня 2020 22:39
Это не Алла но сам успокойся "Борец за справедливость" За кого вписываешься?
Аноним, 27 июня 2020 13:28
это все в порядке вещей у нынешней молодежи.Сталкивались с таким.Особенно поражает присутствие маленького ребенка.Как можно так захламить квартиру и тем более плиту.Вы не представляете,что эти молдые мамашки оставляют после себя в квартире.Полностью на стороне хозяйки.Только суд и наказание.А так и следующая квартира такой же будет
Аноним, 27 июня 2020 17:32
Да-да,а надо,чтобы арендатор,съезжая,тебе еще обои переклеил и сантехнику поменял?
Юра, 27 июня 2020 21:45
Каждый судит по себе ?
Света, 27 июня 2020 23:03
Всмысле захломить квартиру? Вы видели фото плиты я вам таких в интернете столько фоток могу показать... А то что захломили квартиру? Вы видели эти фото? Участковый приходил и был в этой квартире и видел, что там чистота... Хозяйка квартиры не берёт трубку и прячется от полиции, как мне рассказали, она прячется от налоговой... Эта семья действительно пострадавшие от недобросовестного риелтора...
Raven, 28 июня 2020 10:30
Света, захлАмили, "в смысле" пишется раздельно. Я не учитель русского языка, но с такими ошибками писать нельзя. У меня бабушка 1913 года рождения с 2 классамаи церковно-приходской школы и то грамотней писала
Аноним, 27 июня 2020 13:54
Сьемное жилье всегда не свое. Там можно и нагадить и срач устраивать...по плите явно видно какой там порядок был!!!
Аноним, 27 июня 2020 20:35
Ну вы и сказочник! Вы ещё скажите , что вся мебель, электроплита и холодильник были куплены перед въездом этих квартирантов? Заврались в конец! Съёмные квартиры обставляют вещами, которые уважающий хозяин квартиры выбросил бы не задумываясь десять лет назад! А часто даже вещами с мусорки! Жадности барыг позавидует любой ростовщик!
Аноним, 28 июня 2020 00:47
Согласен на 100 Такие засранцы не понимают того что арендодатели после таких закладывают в стоимость Аренды средства на последующий ремонт Они гадят себе и другим арендаторам Относитесь к арендуемому жилью как к своему и Арендодатели наверняка пойдут на встречу по стоимости Аренды Поверьте большинство сдающих жильё идут на сдачу жилья не от хорошей жизни Кто то сдаёт свою квартиру а сам переселяется к родственникам или вообще на дачу Немало таких примеров Знаю о чем пишу Миллионов на этом не заработаешь
Аноним, 28 июня 2020 22:42
Мы проходили это Согласен полностью Очень часто попадаются такие свиньи
Житель Бердска, 27 июня 2020 13:59
Очень тяжело найти нормальных квартирантов. Хороших не выгоняют. Верю хозяйке квартиры. Если не было бы претензий к квартирантам, она бы их не выгнала. Часто квартиранты, как мухи, прилетели, нагадили и улетели. А собственникам потом приходится восстанавливать квартиру, мебель, технику.
Аноним, 27 июня 2020 16:03
Ага,я сам несколько лет квартиры снимал.Хорошим арендаторам эти твари начинают яйца выкручивать,цену поднимать,сантехнику заставляют менять и т.д. Переезжать-то каждые полгода невесело...Думают,что их вонючий диван с помойки веками как новый должен быть.Деньги срубаешь,так не жмись,найми клининговую контору,отмоют тебе плиту,обои переклей.После каждого жильца надо это делать.Не можешь найти нормальных арендаторов,не сдавай,а не ной.
Аноним, 27 июня 2020 20:30
Алла перелогинтесь!
Аноним, 27 июня 2020 14:01
Были еще какие - сдавал дом вьехала семья так кроме того что сами свиньи еще собак в доме держали - и щенков и взрослых,простите за выражение - но обосрали всё что можно и нельзя - запах месяц выветривали и это по весне ранней.
Житель Бердска, 27 июня 2020 14:06
5000 залога берется, если при освобождении выявится поломка чего либо. Для компенсации. Если в договоре не указано срок освобождения, то ни о каких 14 дней на освобождение не может быть и речи.
Елена, 27 июня 2020 14:18
Не верю Ксении. Хороших квартирантов просто так не выгоняют. Значит достали хозяйку и соседей.
Аноним, 27 июня 2020 20:29
Вам сказали, что квартира продавалась, в неё водили покупателей! Значит нашёлся покупатель, а Алла просто выбросила тех кто мешался у неё под ногами, на пути к продажи квартиры! Всё просто!
Аноним, 28 июня 2020 21:49
Полностью согласен За квартирантов держатся до последнего
Аноним, 27 июня 2020 14:36
В квартире всегда был порядок
Аноним, 27 июня 2020 14:48
теперь этой девушке мало кто сдаст квартиру
Ксения, 27 июня 2020 15:00
Друзья! Хозяйка врёт...
В квартире всегда была чистота... Она полтора месяца вадила в эту квартиру потенциальных покупателей этой квартиры.... Всё было в идиальном состоянии и никаких замечаний с её стороны не было... У меня грудной ребёнок.. Какие могут быть вообще бычки...
Она просто хочет присвоить себе наш залог и денег срубить в наглую...
Это просто ужас.... Когда мы там жили все комнаты в квартире с хлоркой мылись...
Просто слов нет.. Как совести хватает ещё клевитать на нашу семью..
Аноним, 27 июня 2020 16:11
ксения,я так поняла,что кроме всего прочего вы не платили за коммуналку с февраля.Или хозяйка и тут лукавит.И фото плиты соответствует действительности?
Аноним, 27 июня 2020 17:36
Знаю эту семью.. порядочные Люди.кливита на них
Аноним, 27 июня 2020 15:40
У меня не было, так как сдавать нечего. У знакомых были. Квартиранты через стиралку затопили три нижних этажа, ремонт компенсировать отказались, а когда забирали вещи нассали в углу под линолиум. Стало высыхать и завоняло, хозяева потом весь пол долбили до сухого и заливали по новой.
Полностью согласен с тем, что нормальных квартирантов трудно найти.
Аноним, 27 июня 2020 16:11
Спасибо за совет,как нагадить хозяевам квартиры.Нормальных вам не найти,потому что сами такие.Заехал к вам нормальный человек,и пусть живет,зачем вы начинаете любыми путями деньги с него драть?Нет,начинают клянчить какие-нибудь 500 р в месяц.Мне они погоды не сделают,неприятно просто,вроде никаких проблем не создаешь,деньги вовремя,нет надо все настроение испортить.
Аноним, 28 июня 2020 22:06
Овечки невинные Заедут в квартиру и ведут себя как свиньи БУхают дебоширят топят и т д и т п Сколько угодно таких случаев Посмотрите на себя со стороны Кто вы? И какое имеете право на претензии Не хочешь, не можешь относится по человечески- не арендуй Это ведь не твоё какие могут быть претензии на права А если живешь то будь добр быть Человеком а не скотом Каждому воздаётся по поступкам Дай Бог когда то у тебя будет своё жильё Искренне этого желаю Вот тогда точно поймешь
Аноним, 27 июня 2020 15:53
Алла налоги-то платила?Уверен,что нет.А теперь ей требуется помощь государства.Люди,когда же вы поймете,что для спокойной жизни надо и самому выполнять требования закона.Договор нормальный,а не филькину грамоту,и все вопросы решать цивилизованно через суд.Так тоже не делается,пришла со своим ключом,вещи выкинула,теперь разберись,что там было,а может чемодан денег лежал?Люди у нас горячие,но бестолковые,чуть что кулаками махать.Вот он хваленый путин,порядок надо в стране наводить,законы прописывать,требовать исполнения,а он обнулением занимается.Так без законов люди поубивают друг друга из-за 5000 р.
Аноним, 27 июня 2020 16:16
о каком гос-ве вы ведете речь?Где написано,что нужна помощь гос-ва.Квартиросъемщикам нужно погасить все свои долги и разойтись с миром.Муж пускай решает проблемы,а не женщина с младенцем
Аноним, 27 июня 2020 17:27
Успокойся!А участковый не государство?Как налоги платить,так днем с огнем не найдешь.А как прижало,к участковым бегут-выселяй!Договоры надо нормальные составлять и самому их исполнять.А тут чуть что вещи выкинули,разбирайся как хочешь.Фактов оплаты нет,вовремя платили или нет теперь непонятно.Однажды у одной квартирной хозяйки расписку потребовал за деньги,так закудахтала,"в налоговую пойдешь",а как выселять,так они быстро вещи выкинут.
Виталий, 27 июня 2020 18:49
"Вот он хваленый путин,порядок надо в стране наводить". Ржу. Опять Вам Путин не угодил. Когда выделил денежную помощь ВСЕМ семьям с детьми - "Ой, спасибо президенту!". Закон о сдаче жилья давно прописан, но Вам же ни к чему читать, забавнее поныть с дивана.
Аноним, 27 июня 2020 19:09
Оплату можно проверить на раз-два.Если с февраля не поступала оплата за коммуналку,то какие доказательства нужны.придут отключат электроэнергию и гуляй Уася.Ч вы их защищаете.Пусть подают в суд .и если хозяйка предоставит все выписки из лицевого счета и фото того,что оставлено в квартире.и доказывают,что они не верблюды
Аноним, 27 июня 2020 20:36
Что,кремлебот, на путина флажок сработал?Нет никакого закона о сдаче в аренду,а нужен сильнее обнуления,ибо это жизнь.За коммуналку всегда хозяева платят из арендной платы,или они неадекваты. Разве можно коммуналку на арендаторов повесить?Может,налоги еще?
Аноним, 28 июня 2020 22:48
Диван мягкий?
Бердчанин, 27 июня 2020 16:11
Земляки Добрый день!это вовсе не хозяйка,она сдаёт квартиры по доверенности!её многие знают как непорядочную женщину.ей веры нет.решила денег заработать на молодой семье,а сама заплатит!
Аноним, 27 июня 2020 17:39
Пусть даже и так.Но почему жильцы не платили за коммуналку.Почему муж женщины не деньги повез,а куда--то поехал по делам.Он подставил свою семью.И меня больше интересует фото плиты.Если так было на самом деле,то слов просто нет.Конечно же -не свое,не жалко.Еще есть такая особенность,не имея жилья заводят не по одному животному.У меня приятельница сдавала квартиру,так после жильцовцелое ведро говна из-под ванной выгребла.
Аноним, 27 июня 2020 20:55
В суд подали на хозяйку..
И в пракуратуру и в налогавую и в следственный... Должны разобраться..
Ирина, 28 июня 2020 20:19
По какой доверенности? Я лично знакома с хозяйкой квартиры, документы на квартиру все офрмленны по закону. Квартира новая, со свежем ремонтом, сдавалась впервые. Квартиранты переодически задерживали оплату, не считая нужным предупреждать хозяйку об этом. Алла входила в их положение, ведь у них маленький ребёнок, жалко... Но рано или поздно терпению приходит конец, она предупредила их, что если 5 июня денег не будет, то они будут прощаться. На это квартиросъемщик, лишь усмехнулся и заявил, что он не съедет ещё год и поставил ее номер телефона в блок.
Алле ничего не оставалась как вызвать полицию и выставить нахальных квартирантов. В тот же день от соседей по подъезду она узнала, что к её квартирантам неоднократно приезжал наряд полиции, т.к. регулярно в квартире выпивали, дебоширили,гуляли, шумели днем и ночью.
После того, как квартиранты вывезли все свои вещи, она увидела во что превратилась квартира, невидавшая ни одного жильца до этого: запах, как-будто там жила ни семья с ребёнком, а был притон, новый ламинат в дырах, обои зашорканы, и это люди прожили всего 6 месяцев... Теперь эти "люди" клевещут, пишут выдуманные заявления в полицию, статьи в газету. Уважаемые арендодатели будьте осторожны Ксения и Сергей и с Вами могут поступить также.
Александр, 28 июня 2020 22:01
Ирина! все знают уже что ты Алла.. тебя это не спасёт от ответственности
Ирина, 28 июня 2020 23:14
Александр, каждый судит по себе. Кто ты Сергей или Ксения? Видимо, Вы именно так только можете, писать подставные комментарии. Ксения, хочу напомнить, что в тот день когда ваш муж сбежал от участкового, оставив Вас одну с ребёнком в подъезде, я была рядом с Аллой. Так же там были соседи по этажу, соседи снизу и именно они дали Вашей семье характеристику. Ксения, Вы в подъезде нам говорили какой муж у Вас деспот, что вы его боитесь, умоляли не говорить ему ничего... Сказали нам, что хорошо, что так произошло, так как давно собирались уйти от него и переехать к своей маме... Алле действительно было Вас жаль, как женщину с маленьким ребёнком, так как у неё у самой малыш, которому только 9 месяцев. Ксения, бог вам судья. Вы порочите честь и достоинство человека. В жизни все и всегда возвращается и когда - нибудь Вы это поймёте.
Александр, 29 июня 2020 11:49
Меня зовут Александр
Аноним, 27 июня 2020 17:29
У нас жили квартиранты в частном доме, платили минимум, всегда денег не было, зимой сломали забор и топили печку.
КУда делся забор ответили что ребенок сломал.
Все железо из сараек сдали на металлом, бухали спирт, постоянно.
Саныч, 27 июня 2020 17:47
За такие действия надо привлечь хозяйку к уголовной ответственности.какое она имеет право не отдавать чужие вещи мебель бытовую технику.ещё не известно всё ли в сохранности
Аноним, 27 июня 2020 19:13
О чем и речь.Захотела,пришла,открыла,в вещах порылась,разберись теперь,где что.Участковый куда смотрел?В суд надо было отправлять и пусть разбираются.Квартирантам,какие бы ни были,надо жаловаться,куда возможно и в покое не оставлять.Сдал в аренду,не значит пришел в любое время и выкинул вещи.Все,нет у тебя туда доступа!Ты деньги за это берешь!Только по договоренности или через суд.Не нравится -не сдавай!
Аноним, 28 июня 2020 22:11
Не суди по себе

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