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Плюс 107 зараженных COVID-19 за сутки на 29 июня в Новосибирской области. Всего больных 5 876

11:20 29.06.2020 Фото: pixabay
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В отделениях реанимации находятся 78 человек. На ИВЛ – 22 пациента.

Плюс 107 зараженных COVID 19 за сутки на 29 июня в Новосибирской области. Всего больных 5 876
От коронавируса умирают десятки и сотни людей в регионе и по всей России

По данным оперативного штаба на утро 29 июня в регионе зарегистрировано 5 876 случаев инфицирования СOVID-19 (+107 за последние сутки), включая 361 ребенка. 3 392 пациента выписаны с выздоровлением(+24 за сутки).

Скончались еще два пациента, мужчины в возрасте 66 лет и 71 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 93 человека.

В отделениях реанимации находятся 78 человек. На ИВЛ – 22 пациента.

В детскую больницу №3 госпитализированы 55 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 335.

В больницы районов области госпитализированы 624 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 198 486 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1123 жителя региона, 24 899 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 362 обращения, госпитализированы 19 пациентов.

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