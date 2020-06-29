Ловить рыбу по карте 1940-го: почему в скрытых под Обским морем старых руслах Берди и Оби до сих пор водится рыба

«Бутылку запечатать, бросить, куда она поплывет?»: о течении в Обском море, рыболовстве и сохранившихся руслах рассказывают рыбаки.

Как рыбачить по старым картам и как старое русло рек Бердь и Обь влияют на рыбу в Обском водохранилище

На карте Бердска 1940 года выпуска, найденной в редакции «Курьер. Среда. Бердск» прекрасно видны старые устья рек Обь и Бердь, но, как оказалось, они представляют интерес не только для картографов и гидрологов, но и для рыбаков.

Геннадий – рыбак с многолетним стажем: сам делает блесну, выходит на своей лодке, ловил рыбу до 2 килограммов. 29 июня он рассказал редакции, как влияет древнее течение рек на лов рыбы. Русла подводных рек рыбаки называют «бровками», и именно там можно наловить много рыбы. Со временем русла Берди и Оби стали теми же «бровками» — их легко обнаружить с помощью эхолота. Карманный прибор размером не больше смартфона погружается в воду. Импульсы на частоте от 50 до 200 кГЦ отражаются ото дна и всех объектов, позволяя выводить на экран картину морского дна. На эхолоте можно даже увидеть конкретную рыбу, но настоящий рыбак использует эхолот не для того – важнее всего глубина дна.

— В «бровках» глубина и тень, поэтому там собирается хищная рыба. В основном в Обском море глубина метров 6, а там от 15 до 24 метров, — рассказывает Геннадий.

Скопление рыбы в старых устьях Оби и Берди вполне обусловлено глубиной, ведь после строительства плотины вода из рек разлилась, глубина значительно уменьшилась. Конечно, сейчас старое устье заилилось и сгладило свои берега.

— Русла Берди и Оби изменились, изменили и глубину, и местоположение, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» 29 июня начальник отдела ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», Колятина Галина.

Также активно ведется рыбная ловля в районе затопленной Худой Забоки – там еще остались невыкорчеванные пни, мелкие деревья, ветки, а рыбы любят селиться в корягах. Для рыболовства это, однако, опасно – неопытный рыбак может потерять блесну и леску, запутавшись крючком о деревья.

Строительство плотины почти не повлияло на количество рыбы и места ее обитания, но зато значительно изменило скорость течения. Сейчас в Обском море она не превышает 2 километров в час, на направление течения влияет ветер, и все из-за значительного разлития.

— Бутылку запечатать, бросить, куда она поплывет? – рассказывает Геннадий. – Никуда, фактически останется на том же месте, течения нет. К Сузуну, Ордынскому, селу Верх-Ирмень, где водохранилище сужается, вода действительно течет.

Водохранилище цветет, на дне скапливается ил, вода застаивается. Движение воды происходит только весной, когда приток и сброс воды происходит регулярно. От этого же зависит и глубина в конкретный период. По весне зачастую появляются отмели, а вода в расстоянии километра от берега обычно не превышает глубину в 2 метра.

— Глубина в Обском море непостоянна, меняется в зависимости от уровня воды, от того, сколько воды приходит весной с Алтая, — говорит Галина Колятина.

Из-за стоячей воды рыба постепенно покидает некоторые места старого устья и все больше скапливается в тех районах, где сильнее течение, например, под Бердским мостом. Там можно поймать голавля, судака, окуня, пескаря и даже карпа.

Старые русла Берди и Оби сейчас забыты, их местоположение не вспомнят даже коренные жители, а сами они важны лишь для рыбаков: управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды даже не отслеживает изменения их дна. Однако следует быть осторожным, купаясь в районе «Зеленого острова», ведь там старое русло Берди подходит совсем близко к современному берегу Бердского залива.