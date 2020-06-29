«Вяло» голосуют за поправки в Конституцию жители Бердска, заявил в избиркоме региона

Самые активные районы: Баганский, Здвинский, Коченевский, Кочковский, Краснозерский, Купинский, Кыштовский, Северный, Сузунский, Тогучинский, Чановский, Чистоозерный районы. Явка в этих районах составляет от 35 до 40%.

Голосование может быть организовано на придомовой территории

25 июня в Новосибирской области началось голосование до дня общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

27 июня на избирательных участках региона присутствовали 4 880 наблюдателей, 29 представителей СМИ.

Всего проголосовали 365 584 избирателя. Это 17% от количества избирателей Новосибирской области.

В помещениях УИК проголосовали 241 627 избирателей (66,1 % от общего количества проголосовавших). Количество проголосовавших на дому — 78036 человек (21,3%). Активно граждане голосуют на выездных избирательных участках, организованных на предприятиях, придомовых территориях, в отдаленных населенных пунктах, в которых нет избирательных участков (12,6 .

Традиционно жители области голосуют активнее, чем в областном центре.

Самые активные районы: Баганский, Здвинский, Коченевский, Кочковский, Краснозерский, Купинский, Кыштовский, Северный, Сузунский, Тогучинский, Чановский, Чистоозерный районы. Явка в этих районах составляет от 35 до 40%. Наименее активно принимают участие в голосовании жители Новосибирского района, города Бердска и в областном центре.

На территории области открыты 2012 избирательных участков. Избирательные участки работают с 25 по 30 июня и непосредственно в день общероссийского голосования, 1 июля, с 8.00 до 20.00 часов.

Найти свой избирательный участок можно: • на сайте ЦИК России

, • по телефону Информационно-справочного центра ЦИК России: 8-800-200-00-20, • по телефону «горячей линии» Новосибирского облизбиркома: 8-800-707-62-90.