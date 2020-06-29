если они не дают результат? Ведь они и пособие платят 5-7 месяцев.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Иса Альбертович:

Как быть с тем отделением соцзащиты и отделом выплат пособий, если они не дают результат? Ведь они и пособие платят 5-7 месяцев. И то не полные, подскажите.