В рубрику «Сообщи свои новости» написал Иса Альбертович:
Как быть с тем отделением соцзащиты и отделом выплат пособий, если они не дают результат? Ведь они и пособие платят 5-7 месяцев. И то не полные, подскажите.
если они не дают результат? Ведь они и пособие платят 5-7 месяцев.
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Иса Альбертович:
Как быть с тем отделением соцзащиты и отделом выплат пособий, если они не дают результат? Ведь они и пособие платят 5-7 месяцев. И то не полные, подскажите.
От редакции
Как быть?