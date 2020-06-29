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Я не понимаю, почему так проходит голосование по самому важному для страны закону!

20:28 29.06.2020
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По моим наблюдениям, к импровизированному \»избирательному участку\» процентов 80 избирателей приходит без масок и не соблюдают дистанцию.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Вершинин:
И к нам приехал цирк! Ну, вот и у нас сегодня во дворе организовался так называемый \»избирательный участок\» под неизвестным номером и с непонятными действующими лицами. )) Какие-то две пожилых тетки раскинули столики, а третья зазывает прохожих по мегафону проголосовать за поправки в нашу родную Конституцию. Нет ни наблюдателей, ни полиции, лишь один сильный ветер свидетель сему действу… Много вопросов, конечно, вызывает все. Во-первых, почему настолько несерьезно проходит сам процесс голосования? Мы ведь выбираем не какого-то там президента — мы вносим ИЗМЕНЕНИЯ в Основной Закон нашей страны! Во-вторых, непонятно кто и с какой целью готовил все эти \»поправки\», если даже уже в одном только заголовке к поправкам усмотрели ошибку в правописании. В третьих, если уж быть столь дотошным — почему на подобных точках для голосования не соблюдается масочный и дистанционный режим? По моим наблюдениям, к импровизированному \»избирательному участку\» процентов 80 избирателей приходит без масок и не соблюдают дистанцию. Кто вообще следит за всем этим всем, непонятно. Как доставляются, как считают бюллетени — тоже. Если подобная практика войдет в тенденцию, то действительно, некоторые личности могут обрести пожизненное существование в политической жизни страны.

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