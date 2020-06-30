30.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Пахать на тебе надо: не дурочку валять, а работать должны 16-летние дети, заявила пенсионерка Надежда Степанова из Бердска

18:00 30.06.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
3 0

Отказал в выплате по 10 тыс. рублей от Путина детям от 16 до 18 лет Минтруд. «Курьер.Среда.Бердск» спросил у жителей Бердска, должны ли получать выплату в 10 000 рублей дети 16 лет и старше?

Пахать на тебе надо: не дурочку валять, а работать должны 16 летние дети, заявила пенсионерка Надежда Степанова из Бердска
Надежда Степанова

Надежда Степанова, пенсионерка

— У нас в России уже с 16 лет дети работают. Им оформляют трудовые. Сколько детей предпринимателей. Это дети уже взрослые и должны начинать думать о современной жизни. Сейчас не советское время, когда ребенка тянули пока институт не окончит. Работая, они будут ответсвтвеннее. Они будут понимать современную жизнь, что не дурочку надо валять, а надо думать о себе. Я пошла работать после техникума в 20 лет. Я ветеран труда- у меня стаж 45 лет.

Пахать на тебе надо: не дурочку валять, а работать должны 16 летние дети, заявила пенсионерка Надежда Степанова из Бердска
Степан Галютин

Степан Галютин, 18 лет, выпускник школы №8

— Устроиться на работу в 16 лет проблематично. Я летом хотел подработать на аттракционах, но меня не брали, потому что мне еще нет 18 лет. В 16,17 лет- это еще дети, поэтому выплата от Путина им не помешает.

Виктория, будущая мама

— Они же дети еще. Поэтому, должны получать выплату в 10 000 рублей до 18 лет пока учатся.

Ольга, портная

— Мы получили выплату на маленьких детей и потратили на одежду, самокаты взяли. 16-летним тоже нужны деньги. Их тоже нужно одевать. Работа им тоже нужна. Подросткам сложно найти работу. До 18 лет точно нужны выплаты, пока учится ребенок.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Должны ли получать выплату в 10 000 рублей дети 16 лет и старше?

Наталья, 30 июня 2020 18:41
Наши дети часто уже в 16 лет заявляют, "я взрослый, взрослая, не лезьте ко мне, все знают сами". Они сами обьявили себя взрослыми. А зачем взрослым выплата?
Игорь, 30 июня 2020 19:25
А зачем пенсию тогда платить Надежде Степановне? Подумаешь ветеран труда. Еще молода, чтоб пенсию получать. Нечего со внуками сидеть, пахать надо! До гроба!
Аноним, 30 июня 2020 19:47
Ну пусть идет и пашет.Похоже что и внуков нет.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Оклады военнослужащим и силовикам повысил Мишустин
20:36 30-06-2020
Оклады военнослужащим и силовикам повысил Мишустин
Как лечится от лейкемии Олег Тиньков, рассказал он сам
20:26 30-06-2020
Как лечится от лейкемии Олег Тиньков, рассказал он сам
Дикие игры: дети закопали 8-летнего брата в песок на пляже в Анапе. Ребенок захлебнулся песком. Родители спали в палатке
20:14 30-06-2020
Дикие игры: дети закопали 8-летнего брата в песок на пляже в Анапе. Ребенок захлебнулся песком. Родители спали в палатке
БердскГубернатор Травников проверит голосование жителей Бердска по поправкам в Конституцию в лицее №6
20:03 30-06-2020
Губернатор Травников проверит голосование жителей Бердска по поправкам в Конституцию в лицее №6
БердскБереги голову 1 июля: жара в +32 поглотит Бердск, а утро начнется с тумана
19:54 30-06-2020
Береги голову 1 июля: жара в +32 поглотит Бердск, а утро начнется с тумана
Обращение: Лидер России Владимир Путин обратился к нации 30 июня 2020 года. Читайте слова президента 1
18:14 30-06-2020
Обращение: Лидер России Владимир Путин обратился к нации 30 июня 2020 года. Читайте слова президента
БердскСколько бригад "скорой" ездят к больным и берут мазки на COVID-19 в Бердске, ответил Хальзов 2
18:05 30-06-2020
Сколько бригад
Бердск«Какая может быть работа в 16 лет!»: Отказали в выплате 10 000 руб. от Путина детям с 16 до 18 лет в России. Родители кипят возмущением 26
18:02 30-06-2020
«Какая может быть работа в 16 лет!»: Отказали в выплате 10 000 руб. от Путина детям с 16 до 18 лет в России. Родители кипят возмущением
БердскДавайте повзаимодействуем: Требует сказать, "сколько человек проголосовало по поправкам в Конституцию", чиновница из мэрии Бердска 78
18:01 30-06-2020
Давайте повзаимодействуем: Требует сказать,
БердскПахать на тебе надо: не дурочку валять, а работать должны 16-летние дети, заявила пенсионерка Надежда Степанова из Бердска 3
18:00 30-06-2020
Пахать на тебе надо: не дурочку валять, а работать должны 16-летние дети, заявила пенсионерка Надежда Степанова из Бердска