Пахать на тебе надо: не дурочку валять, а работать должны 16-летние дети, заявила пенсионерка Надежда Степанова из Бердска

Отказал в выплате по 10 тыс. рублей от Путина детям от 16 до 18 лет Минтруд. «Курьер.Среда.Бердск» спросил у жителей Бердска, должны ли получать выплату в 10 000 рублей дети 16 лет и старше?

Надежда Степанова

Надежда Степанова, пенсионерка

— У нас в России уже с 16 лет дети работают. Им оформляют трудовые. Сколько детей предпринимателей. Это дети уже взрослые и должны начинать думать о современной жизни. Сейчас не советское время, когда ребенка тянули пока институт не окончит. Работая, они будут ответсвтвеннее. Они будут понимать современную жизнь, что не дурочку надо валять, а надо думать о себе. Я пошла работать после техникума в 20 лет. Я ветеран труда- у меня стаж 45 лет.

Степан Галютин

Степан Галютин, 18 лет, выпускник школы №8

— Устроиться на работу в 16 лет проблематично. Я летом хотел подработать на аттракционах, но меня не брали, потому что мне еще нет 18 лет. В 16,17 лет- это еще дети, поэтому выплата от Путина им не помешает.



Виктория, будущая мама

— Они же дети еще. Поэтому, должны получать выплату в 10 000 рублей до 18 лет пока учатся.

Ольга, портная

— Мы получили выплату на маленьких детей и потратили на одежду, самокаты взяли. 16-летним тоже нужны деньги. Их тоже нужно одевать. Работа им тоже нужна. Подросткам сложно найти работу. До 18 лет точно нужны выплаты, пока учится ребенок.