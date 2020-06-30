Пахать на тебе надо: не дурочку валять, а работать должны 16-летние дети, заявила пенсионерка Надежда Степанова из Бердска

Надежда Степанова, пенсионерка
— У нас в России уже с 16 лет дети работают. Им оформляют трудовые. Сколько детей предпринимателей. Это дети уже взрослые и должны начинать думать о современной жизни. Сейчас не советское время, когда ребенка тянули пока институт не окончит. Работая, они будут ответсвтвеннее. Они будут понимать современную жизнь, что не дурочку надо валять, а надо думать о себе. Я пошла работать после техникума в 20 лет. Я ветеран труда- у меня стаж 45 лет.
Степан Галютин, 18 лет, выпускник школы №8
— Устроиться на работу в 16 лет проблематично. Я летом хотел подработать на аттракционах, но меня не брали, потому что мне еще нет 18 лет. В 16,17 лет- это еще дети, поэтому выплата от Путина им не помешает.
Виктория, будущая мама
— Они же дети еще. Поэтому, должны получать выплату в 10 000 рублей до 18 лет пока учатся.
Ольга, портная
— Мы получили выплату на маленьких детей и потратили на одежду, самокаты взяли. 16-летним тоже нужны деньги. Их тоже нужно одевать. Работа им тоже нужна. Подросткам сложно найти работу. До 18 лет точно нужны выплаты, пока учится ребенок.