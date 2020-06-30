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10 коек для больных COVID-19 оборудовали в пульмонологии ЦГБ Бердска, подтвердил Хальзов

21:50 30.06.2020, Алиса Ершова Фото: pexels.com
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Министр здравоохранения рассказал, сколько пациентов с подозрением на коронавирус может принять БЦГБ.

10 коек для больных COVID 19 оборудовали в пульмонологии ЦГБ Бердска, подтвердил Хальзов
10 мест предусмотрено в БЦГБ для больных коронавирусом и с подозрением на него

В ответ на запрос редакции «Курьер. Среда. Бердск» от 22 июня министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов ответил о количестве госпитализированных больных и мест для госпитализации.

— Для пациентов с коронавирусной инфекцией и с подозрением на нее в БЦГБ выделено 10 коек, а также, в зависимости от тяжести состояния, больные могут переведены в отделение реанимации и интенсивной терапии, — сообщил Константин Хальзов редакции «Курьер. Среда. Бердск» 26 июня.

10 коек на весь Бердск с населением более 100 000 человек — справится ли пульмонология? По состоянию на 23 июня в бердской центральной городской больнице госпитализированы 3 пациента с положительным тестом на COVID-19, вероятно, остальные 7 койкомест еще свободны или заняты пациентами с подозрением на коронавирус.

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От редакции

10 коек - это достаточно?

Аноним, 30 июня 2020 11:33
Ахаха!!! Целых 10коек на 100тысячный город... И после этого удивляются, что в Бердске вяло голосуют...
АНОНИМ, 30 июня 2020 11:48
лучше бы проблему с рентгеном решили с подозрением на пневмонию заставляют ездить в центр и это в разгар опасности коронавируса. а как же безопасность?
Аноним, 30 июня 2020 15:16
Рентген ковидную пневманию не видит. Рентген в пятницу нет пневмании, а через день на КТ двухсторонняя пневмания.
Аноним, 30 июня 2020 15:38
Люди берегите себя

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