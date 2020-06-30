10 коек для больных COVID-19 оборудовали в пульмонологии ЦГБ Бердска, подтвердил Хальзов

Министр здравоохранения рассказал, сколько пациентов с подозрением на коронавирус может принять БЦГБ.

10 мест предусмотрено в БЦГБ для больных коронавирусом и с подозрением на него

В ответ на запрос редакции «Курьер. Среда. Бердск» от 22 июня министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов ответил о количестве госпитализированных больных и мест для госпитализации.

— Для пациентов с коронавирусной инфекцией и с подозрением на нее в БЦГБ выделено 10 коек, а также, в зависимости от тяжести состояния, больные могут переведены в отделение реанимации и интенсивной терапии, — сообщил Константин Хальзов редакции «Курьер. Среда. Бердск» 26 июня.

10 коек на весь Бердск с населением более 100 000 человек — справится ли пульмонология? По состоянию на 23 июня в бердской центральной городской больнице госпитализированы 3 пациента с положительным тестом на COVID-19, вероятно, остальные 7 койкомест еще свободны или заняты пациентами с подозрением на коронавирус.