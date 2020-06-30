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Украли 30 подкладок с железной дороги и пропили воры в Новосибирской области

12:45 30.06.2020 Фото: PxHere
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В результате оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские установили, что к преступлению причастны двое жителей Чановского района в возрасте 29 и 34 лет.

Украли 30 подкладок с железной дороги и пропили воры в Новосибирской области
Двое мужчин приехали на место преступления на легковом автомобиле с прицепом, загрузили 30 железнодорожных подкладок и скрылись

В дежурную часть линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Барабинск поступило сообщение от работников железной дороги о том, что в районе остановочной платформы Кошкуль на перегоне Тебисская — Озеро-Карачинское неизвестные похитили железнодорожные детали. Двое мужчин приехали на место преступления на легковом автомобиле с прицепом, загрузили 30 железнодорожных подкладок и скрылись.

В результате оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские установили, что к преступлению причастны двое жителей Чановского района в возрасте 29 и 34 лет. Похищенное они привезли и сдали в пункт приема металлолома, получив за детали 1700 рублей. Машина с подозреваемыми была обнаружена и задержана возле кафе на федеральной трассе М51. На момент задержания часть денег подозреваемые успели потратить на приобретение спиртных напитков. Сотрудники ЛО МВД России на станции Барабинск изъяли похищенное имущество и возвратили законному владельцу.

В отношении подозреваемых следователи транспортной полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Действующим законодательством за это деяние установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет.

Источник: МВД

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