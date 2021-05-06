Редчайший звездопад Эта-Аквариды 6-7 мая: Успей загадать желание в метеорный дождь
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
06.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Редчайший звездопад Эта-Аквариды 6-7 мая: Успей загадать желание в метеорный дождь

5:09:105/6/2021,Дмитрий ПарыгинФото: pixabay
0

Название Эта-Аквариды получили из-за расположения своего радианта в созвездии Водолея, близко к яркой звезде Эта Водолея. В апреле-мае каждого года наша планета проходит сквозь него.

Звездопад
Звездопад

Метеорный поток, называемый Эта-Аквариды, связан с кометой Галлея. Был официально открыт в 1870 году подполковником Г. Л. Тупманом во время плавания в Средиземном море. Он нанёс на карту 15 метеоров 30 апреля и 13 метеоров в ночь на 2 и 3 мая. Позднее В. Ф. Деннинг изучил записи Итальянской метеорной ассоциации и идентифицировал 45 метеоров, нанесенных на карту с 29 апреля по 5 мая 1870 года. Наконец, первое подтверждение потока пришло 29 апреля 1871 года, когда Тупман нанес на карту 8 метеоров. Наблюдения за Эта-Акваридами были редкими, но в 1876 г. А.С. Гершель обнаружил нечто, что по крайней мере начало вызывать больший интерес к потоку. Он провел математический обзор, чтобы определить, какие кометы наиболее склонны вызывать метеорные потоки. Комета Галлея оказалась наиболее близкой к Земле 4 мая, когда ее радиант находился в Водолее. Гершель сразу заметил, что радианты, наблюдаемые Тупманом в 1870 и 1871 годах, очень близки к этим предсказаниям.

Эта-Аквариды оставались плохо наблюдаемым потоком из-за отсутствия активных наблюдателей за метеорами в южном полушарии. Сообщалось лишь о редких намёках на активный поток, поскольку северным наблюдателям пришлось столкнуться с началом сумерек вскоре после того, как радиант поднялся над восточным горизонтом. Тем не менее, Х. Кордер обнаружил активность утром 4 мая 1878 г.: 3 метеора, нанесенных на график, показали радиант около звезды Эта Водолея. В том же году Гершель изучил все доступные наблюдения и отметил, что радиант потока с каждым днем, казалось, смещался все дальше на восток.

Уильям Деннинг, наконец, удалось наблюдать этот поток в период с 30 апреля по 6 мая 1886 года. Всего было нанесено 11 метеоров, чтобы выявить радиант около звезды Эта Водолея. На основании этих наблюдений он заявил, что диаметр радианта составлял от 5 до 7 градусов. Он добавил, что очевидная близость его радианта к предсказанному Гершелем делает принадлежность этого потока комете Галлея «вне всяких сомнений».

Название Эта-Аквариды получили из-за расположения своего радианта в созвездии Водолея, близко к яркой звезде Эта Водолея. В апреле-мае каждого года наша планета проходит сквозь него. В этом году пик активности Акварид приходится на ночи пятого, шестого и седьмого мая. С тем, что каждый год максимум активности потока приходится на начало мая связано другое его название — Майские Аквариды.

Если ночью до рассвета наблюдать за небом, то большое количество — по прогнозам Международной Метеорной Организации, ожидается до 50 метеоров в час — ярких падающих звёзд можно будет увидеть даже невооружённым глазом. Это будут метеоры с длинными «хвостами», скорость которых достигает примерно шестидесяти семи километров в секунду. К сожалению, наблюдать за Майскими Акваридами лучше из южного полушария. Ещё несколько помешать наблюдениям при хорошей погоде может убывающая Луна.

Как загадать желание на падающую звезду?

Для этого вам прежде всего нужно очистить ваше сознание от негатива, от лишних мыслей и сконцентрироваться на том, что вам в данный момент по настоящему важно. Это должно быть одно единственное желание.

Вам нужно его сформулировать очень четко, без размытых фраз. Постарайтесь не использовать слов с негативной или отрицательной окраской. Не используйте совсем частицу "не".

Например, вместо фразы "я хочу не болеть" вам нужно сказать "я хочу быть здоров". Это слишком буквально, но смысл вам должен быть понятен.

Вы должны четко представлять себе, как оно исполнится и что вы при этом получите. Если вы хотите больше денег, четко проговаривайте сумму (сумма, естественно должна быть реальной) и для чего она вам нужна. Например "я хочу иметь 300 тысяч рублей на приобретение нового автомобиля". Автомобиль вы тоже должны себе представлять. Он не должен быть абстрактным пятном в вашей голове.

В момент, когда вы увидите падающую звезду, вам нужно быстро и четко проговорить вслух ваше желание. Если вы все правильно сделаете, вы должны почувствовать некоторое волнение от четкой визуализации вашего желания и от предвкушения его исполнения. Не загадывайте 10 желаний - выбирайте одно - самое главное для вас.

Пусть все сбудется!

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
звездопадзвездное небометеорный потокМайские АкваридыЭта Аквариды
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

За какими природными явлениями Вам интересно наблюдать?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Скрыть объявление

    Последние новости

    Песков дал ответ о работе Петрова и Боширова на Кремль
    5:06:40 5/6/2021
    Песков дал ответ о работе Петрова и Боширова на Кремль
    В гостинице Москвы умер стоматолог во время акта любви с другом стилистом
    5:05:00 5/6/2021
    В гостинице Москвы умер стоматолог во время акта любви с другом стилистом
    Необыкновенное поздравление с Пасхой 2021 от детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Смотрите трогательное видео с Лизой и Гарри
    4:59:01 5/6/2021
    Необыкновенное поздравление с Пасхой 2021 от детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Смотрите трогательное видео с Лизой и Гарри
    БердскДачник сжигал кусты в бочке и устроил крупный пожар в СНТ "Лесное" под Бердском
    4:35:50 5/6/2021
    Дачник сжигал кусты в бочке и устроил крупный пожар в СНТ "Лесное" под Бердском
    БердскКрасное полотнище СССР и полиция Бердска: Глава ОМВД Владимир Соколов отрицает инцидент с коммунистами 1 мая 2021 года у памятника Ленину
    4:31:34 5/6/2021
    Красное полотнище СССР и полиция Бердска: Глава ОМВД Владимир Соколов отрицает инцидент с коммунистами 1 мая 2021 года у памятника Ленину
    Лунный календарь посадки рассады на май 2021: что посадить с 6 по 15 мая
    4:20:13 5/6/2021
    Лунный календарь посадки рассады на май 2021: что посадить с 6 по 15 мая
    Российским заключенным облегчат жизнь: Разрешат приватность в туалетах
    4:04:39 5/6/2021
    Российским заключенным облегчат жизнь: Разрешат приватность в туалетах
    Злая собака напала на 4-летнего малыша в Новосибирске. СК найдет виновных
    3:39:10 5/6/2021
    Злая собака напала на 4-летнего малыша в Новосибирске. СК найдет виновных
    Самая сильная молитва об усопших на 11 мая – Радоницу 2021: читать можно дома и в церкви
    3:20:01 5/6/2021
    Самая сильная молитва об усопших на 11 мая – Радоницу 2021: читать можно дома и в церкви
    Бесплатный газ раздать россиянам в частные дома велел Путин. И назвал новые сроки
    3:06:10 5/6/2021
    Бесплатный газ раздать россиянам в частные дома велел Путин. И назвал новые сроки