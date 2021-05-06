Редчайший звездопад Эта-Аквариды 6-7 мая: Успей загадать желание в метеорный дождь

Метеорный поток, называемый Эта-Аквариды, связан с кометой Галлея. Был официально открыт в 1870 году подполковником Г. Л. Тупманом во время плавания в Средиземном море. Он нанёс на карту 15 метеоров 30 апреля и 13 метеоров в ночь на 2 и 3 мая. Позднее В. Ф. Деннинг изучил записи Итальянской метеорной ассоциации и идентифицировал 45 метеоров, нанесенных на карту с 29 апреля по 5 мая 1870 года. Наконец, первое подтверждение потока пришло 29 апреля 1871 года, когда Тупман нанес на карту 8 метеоров. Наблюдения за Эта-Акваридами были редкими, но в 1876 г. А.С. Гершель обнаружил нечто, что по крайней мере начало вызывать больший интерес к потоку. Он провел математический обзор, чтобы определить, какие кометы наиболее склонны вызывать метеорные потоки. Комета Галлея оказалась наиболее близкой к Земле 4 мая, когда ее радиант находился в Водолее. Гершель сразу заметил, что радианты, наблюдаемые Тупманом в 1870 и 1871 годах, очень близки к этим предсказаниям.
Эта-Аквариды оставались плохо наблюдаемым потоком из-за отсутствия активных наблюдателей за метеорами в южном полушарии. Сообщалось лишь о редких намёках на активный поток, поскольку северным наблюдателям пришлось столкнуться с началом сумерек вскоре после того, как радиант поднялся над восточным горизонтом. Тем не менее, Х. Кордер обнаружил активность утром 4 мая 1878 г.: 3 метеора, нанесенных на график, показали радиант около звезды Эта Водолея. В том же году Гершель изучил все доступные наблюдения и отметил, что радиант потока с каждым днем, казалось, смещался все дальше на восток.
Уильям Деннинг, наконец, удалось наблюдать этот поток в период с 30 апреля по 6 мая 1886 года. Всего было нанесено 11 метеоров, чтобы выявить радиант около звезды Эта Водолея. На основании этих наблюдений он заявил, что диаметр радианта составлял от 5 до 7 градусов. Он добавил, что очевидная близость его радианта к предсказанному Гершелем делает принадлежность этого потока комете Галлея «вне всяких сомнений».
Название Эта-Аквариды получили из-за расположения своего радианта в созвездии Водолея, близко к яркой звезде Эта Водолея. В апреле-мае каждого года наша планета проходит сквозь него. В этом году пик активности Акварид приходится на ночи пятого, шестого и седьмого мая. С тем, что каждый год максимум активности потока приходится на начало мая связано другое его название — Майские Аквариды.
Если ночью до рассвета наблюдать за небом, то большое количество — по прогнозам Международной Метеорной Организации, ожидается до 50 метеоров в час — ярких падающих звёзд можно будет увидеть даже невооружённым глазом. Это будут метеоры с длинными «хвостами», скорость которых достигает примерно шестидесяти семи километров в секунду. К сожалению, наблюдать за Майскими Акваридами лучше из южного полушария. Ещё несколько помешать наблюдениям при хорошей погоде может убывающая Луна.
Как загадать желание на падающую звезду?
Для этого вам прежде всего нужно очистить ваше сознание от негатива, от лишних мыслей и сконцентрироваться на том, что вам в данный момент по настоящему важно. Это должно быть одно единственное желание.
Вам нужно его сформулировать очень четко, без размытых фраз. Постарайтесь не использовать слов с негативной или отрицательной окраской. Не используйте совсем частицу "не".
Например, вместо фразы "я хочу не болеть" вам нужно сказать "я хочу быть здоров". Это слишком буквально, но смысл вам должен быть понятен.
Вы должны четко представлять себе, как оно исполнится и что вы при этом получите. Если вы хотите больше денег, четко проговаривайте сумму (сумма, естественно должна быть реальной) и для чего она вам нужна. Например "я хочу иметь 300 тысяч рублей на приобретение нового автомобиля". Автомобиль вы тоже должны себе представлять. Он не должен быть абстрактным пятном в вашей голове.
В момент, когда вы увидите падающую звезду, вам нужно быстро и четко проговорить вслух ваше желание. Если вы все правильно сделаете, вы должны почувствовать некоторое волнение от четкой визуализации вашего желания и от предвкушения его исполнения. Не загадывайте 10 желаний - выбирайте одно - самое главное для вас.
Пусть все сбудется!