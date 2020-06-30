Внуков дождется в тюрьме: мать троих детей посадили на 8 лет за убийство сожителя сестры в Бердске

36-летняя жительница Черепаново в ходе пьяной ссоры нанесла потерпевшему не менее 13 ножевых ранений.

Подсудимая будет отбывать срок в колонии общего режима

Не скоро вернется к своим троим детям мама, осужденная за убийство в Бердске. 26 июня судья Наталья Агеева вынесла приговор 36-летней Ольге Керенской. За убийство сожителя сестры. Вердикт — восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Драма разыгралась ранним утром 9 ноября 2019 года в квартире одной из бердских многоэтажек. Ольга приехала в гости к сестре. Накануне они крепко выпили. Засиделись. Между подсудимой и сожителем сестры, 48-летним мужчиной, завязалась ссора, которая и завершилась кровавой разборкой. Ольга взяла в руки нож.

Подсудимая нанесла потерпевшему не менее 13 ножевых ранений. От полученных ран он скончался на месте.

Подсудимую приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 30 июня помощник судьи Натальи Агеевой.

Ольга Керенская проживала в Черепаново и одна воспитывала детей 5, 12 и 16 лет.