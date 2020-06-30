С пневмонией и коронавирусом младенец попал в больницу Калининграда

Где он заразился не уточняется. Среди заболевших коронавирусом за сутки также есть 16-летняя школьница, у нее симптомы ОРВИ. Девушка заразилась в семье.

У ребенка диагностирована пневмония, где он заразился не уточняется

Среди заразившихся коронавирусом в регионе за сутки есть годовалый малыш. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник, 30 июня, сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за новой инфекцией.

У ребенка диагностирована пневмония, где он заразился не уточняется. Среди заболевших коронавирусом за сутки также есть 16-летняя школьница, у нее симптомы ОРВИ. Девушка заразилась в семье.

Из десяти заболевших за сутки у шестерых есть различные симптомы заболевания, у 5-ти человек — пневмония.