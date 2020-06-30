30.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

С пневмонией и коронавирусом младенец попал в больницу Калининграда

17:00 30.06.2020 Фото: Flickr
0

Где он заразился не уточняется. Среди заболевших коронавирусом за сутки также есть 16-летняя школьница, у нее симптомы ОРВИ. Девушка заразилась в семье.

С пневмонией и коронавирусом младенец попал в больницу Калининграда
У ребенка диагностирована пневмония, где он заразился не уточняется

Среди заразившихся коронавирусом в регионе за сутки есть годовалый малыш. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник, 30 июня, сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за новой инфекцией.

У ребенка диагностирована пневмония, где он заразился не уточняется. Среди заболевших коронавирусом за сутки также есть 16-летняя школьница, у нее симптомы ОРВИ. Девушка заразилась в семье.

Из десяти заболевших за сутки у шестерых есть различные симптомы заболевания, у 5-ти человек — пневмония.

Источник: newkaliningrad

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ваши знакомые болеют?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПодпишитесь на рассылку "Важные новости за день в Бердске" 4
17:40 30-06-2020
Подпишитесь на рассылку
Бердск"Не оставайтесь равнодушными": Из-за голосования по поправкам в Конституцию России обратился к жителям Бердска Евгений Шестернин 1
17:31 30-06-2020
Велосипедиста-эксгибициониста вычислил СК Якутска. Мужчина пугал детей и женщин
17:30 30-06-2020
Велосипедиста-эксгибициониста вычислил СК Якутска. Мужчина пугал детей и женщин
Она не собиралась умирать: молила спасти свою дочь-медсестру из ковидной бригады мать в Искитиме. О диабете и астме знали все
17:29 30-06-2020
Она не собиралась умирать: молила спасти свою дочь-медсестру из ковидной бригады мать в Искитиме. О диабете и астме знали все
Обратится к нации президент Владимир Путин 30 июня
17:27 30-06-2020
Обратится к нации президент Владимир Путин 30 июня
Выздоровели от коронавируса 58% жителей Новосибирской области 1
17:19 30-06-2020
Выздоровели от коронавируса 58% жителей Новосибирской области
Бердск1 235 подписей собрали под петицией против строящегося полигона ТКО около кладбища жители Бердска 30 июня 1
17:15 30-06-2020
1 235 подписей собрали под петицией против строящегося полигона ТКО около кладбища жители Бердска 30 июня
БердскС 1 июля вырастут цены на ЖКХ в Бердске, заявил новый директор КБУ Олег Новичонок
17:03 30-06-2020
С 1 июля вырастут цены на ЖКХ в Бердске, заявил новый директор КБУ Олег Новичонок
Думает о предложении Турции открыть авиаперелеты между странами с 15 июля Россия
17:01 30-06-2020
Думает о предложении Турции открыть авиаперелеты между странами с 15 июля Россия
С пневмонией и коронавирусом младенец попал в больницу Калининграда
17:00 30-06-2020
С пневмонией и коронавирусом младенец попал в больницу Калининграда