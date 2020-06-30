30.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Велосипедиста-эксгибициониста вычислил СК Якутска. Мужчина пугал детей и женщин

17:30 30.06.2020 Фото: Pixabay
0

Нарушителем оказался неоднократно судимый 44-летний мужчина. Он был задержан и доставлен в следственный отдел по Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) для принятия решения.

Велосипедиста эксгибициониста вычислил СК Якутска. Мужчина пугал детей и женщин
Мужчина передвигался на велосипеде и пугал женщин и детей

Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, который катался на велосипеде по Якутску и демонстрировал интимные части тела. Как сообщили в пресс-службе МВД Якутии, делал он это в общественных местах, пугая женщин и детей, выражаясь при этом нецензурной бранью в их адрес.

«В сети «Интернет» была широко распространена информация о мужчине, который со слов пользователей передвигается по Якутску на велосипеде и демонстрирует интимные части тела. 30 июня сотрудники уголовного розыска установили личность «велосипедиста», – сообщили в пресс-службе.

Нарушителем оказался неоднократно судимый 44-летний мужчина. Он был задержан и доставлен в следственный отдел по Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) для принятия решения.

Источник: ysia

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы встречали эксгибиционистов?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПодпишитесь на рассылку "Важные новости за день в Бердске" 4
17:40 30-06-2020
Подпишитесь на рассылку
Бердск"Не оставайтесь равнодушными": Из-за голосования по поправкам в Конституцию России обратился к жителям Бердска Евгений Шестернин 1
17:31 30-06-2020
Велосипедиста-эксгибициониста вычислил СК Якутска. Мужчина пугал детей и женщин
17:30 30-06-2020
Велосипедиста-эксгибициониста вычислил СК Якутска. Мужчина пугал детей и женщин
Она не собиралась умирать: молила спасти свою дочь-медсестру из ковидной бригады мать в Искитиме. О диабете и астме знали все
17:29 30-06-2020
Она не собиралась умирать: молила спасти свою дочь-медсестру из ковидной бригады мать в Искитиме. О диабете и астме знали все
Обратится к нации президент Владимир Путин 30 июня
17:27 30-06-2020
Обратится к нации президент Владимир Путин 30 июня
Выздоровели от коронавируса 58% жителей Новосибирской области 1
17:19 30-06-2020
Выздоровели от коронавируса 58% жителей Новосибирской области
Бердск1 235 подписей собрали под петицией против строящегося полигона ТКО около кладбища жители Бердска 30 июня 1
17:15 30-06-2020
1 235 подписей собрали под петицией против строящегося полигона ТКО около кладбища жители Бердска 30 июня
БердскС 1 июля вырастут цены на ЖКХ в Бердске, заявил новый директор КБУ Олег Новичонок
17:03 30-06-2020
С 1 июля вырастут цены на ЖКХ в Бердске, заявил новый директор КБУ Олег Новичонок
Думает о предложении Турции открыть авиаперелеты между странами с 15 июля Россия
17:01 30-06-2020
Думает о предложении Турции открыть авиаперелеты между странами с 15 июля Россия
С пневмонией и коронавирусом младенец попал в больницу Калининграда
17:00 30-06-2020
С пневмонией и коронавирусом младенец попал в больницу Калининграда