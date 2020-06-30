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Выздоровели от коронавируса 58% жителей Новосибирской области

17:19 30.06.2020
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Регион улучшил свою позицию в общем рейтинге субъектов федерального округа, и вошел в тройку лидеров с самыми лучшими показателями.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ольга:

Новосибирская область вошла в тройку лидеров по доле выздоровевших от коронавируса в СФО Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) посчитал процент выздоровевших от COVID-19 в регионах Сибирского федерального округа. Данные приводятся по состоянию на 30 июня. В данной статистике учитывается % выздоровевших от общего числа официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в данном регионе СФО. В Новосибирской области доля выздоровевших от коронавируса 30 июня составила 58%. Регион улучшил свою позицию в общем рейтинге субъектов федерального округа, и вошел в тройку лидеров с самыми лучшими показателями. Кроме того, что область поднялась на одну ступень в рейтинге, отмечено также увеличение прироста доли выздоровевших по сравнению с прошлым периодом — на 3%. 30 июня в СФО по этому показателю лидируют сразу два субъекта — Алтайский край и Хакасия сравнялись, здесь по 72% выздоровевших.

Оба эти региона входят в российский ТОП-25 по индексу выздоровевших от коронавируса. Республика Тыва, как и раньше, замыкает рейтинг по СФО. Здесь зафиксировано 26% случаев выздоровления от общего числа случаев COVID-19. И это по-прежнему самый низкий показатель среди регионов России. За весь период эпидемии в Сибири вылечились от коронавируса 19,5 тысяч человек, это 48% от общего числа выявленных в федеральном округе случаев. Это 8-е место в рейтинге федеральных округов. В России показатель равен 64%: на сегодняшний день в нашей стране более 412 тысяч человек излечились от COVID-19.

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От редакции

Что скажете?

Covid-19, 30 июня 2020 17:28
Уффф.. Неужели и я вхожу в число выздоровевших...?! Барановирус подкрался как никогда близко - 42% сограждан еще болеют!

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