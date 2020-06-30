«Не оставайтесь равнодушными»: Из-за голосования по поправкам в Конституцию России обратился к жителям Бердска Евгений Шестернин

Глава города попросил не подводить гражданским молчанием себя и окружающих. И с ответственностью подойди к вопросу поправок и распределению “Народного бюджета”.

Приходите и отдайте свой голос за будущее нашего города, нашей страны

— Завершается досрочное голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Идет активный опрос граждан по проекту “Народный бюджет”, и таким образом решается вопрос выбора приоритетного направления финансовой поддержки в Бердске. Порядка 20 тысяч жителей Бердска уже сделали свой выбор. Это еще раз показывает, что мы живем в том городе, где жителям не безразлична судьба страны.

Но я убежден, что вместе мы сможем сделать еще больше, ведь в Бердске живут активные, ответственные и решительные люди. Не сомневаюсь, что первого июля отдадут свой голос и выскажут мнение по поводу проектов все те, кто не успел сделать это досрочно. Тем более, что созданы не только все необходимые, но и безопасные условия для голосования. Участковые избирательные комиссии работают ежедневно до 01 июля включительно с 08.00 до 20.00 часов.

Не оставайтесь равнодушными, не подводите гражданским молчанием себя и окружающих. С ответственностью подойдите к вопросу поправок и распределению “Народного бюджета”.

Пусть мнение каждого из вас будет учтено! Приходите и отдайте свой голос за будущее нашего города, нашей страны- обратился сегодня, 29 июня, к горожанам глав Бердска Евгений Шестернин.