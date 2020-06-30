Обратится к нации президент Владимир Путин 30 июня

Путин снова обратится к нации

Владимир Путин сегодня выступит с обращением к гражданам России, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Я не то, что не исключаю, тогда уже так скажу: да, действительно, сегодня Путин обратится с телеобращением к россиянам. < ...> Ориентировочно ближе к двум часам дня», — ответил он на вопрос журналистов.

Тему обращения Песков не уточнил.



В прошлый раз глава государства обратился к россиянам ровно неделю назад. Тогда Путин поблагодарил граждан за то, как достойно они прошли самый опасный период эпидемии коронавируса, и объявил новые меры поддержки.