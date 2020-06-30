Дикие игры: дети закопали 8-летнего брата в песок на пляже в Анапе. Ребенок захлебнулся песком. Родители спали в палатке

По данным СК, рано утром 30 июня дети играли на песчаном пляже, при этом, 8-летний мальчик залез на дно ямы, которую они накануне выкопали с братом.

В Анапе по факту гибели малолетнего возбуждено уголовное дело

В курортном анапском поселке Витязево 30 июня произошел дикий случай. Приезжая семья с тремя детьми разбила палатку на берегу моря и предалась отдыху, пишет https://anapa.life /Пока рано утром родители безалаберно спали, предоставленные сами себе дети стали играть в песке на пляже в «закапывание». Младшего из них, 8-летнего, малолетние родственники ради шутки решили закопать полностью, в результате ребенок подавился песком и задохнулся.

На сайте СК по Краснодару дана версия трагедии:

Следственным отделом по городу Анапе СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели 8-летнего мальчика на песчаном пляже в районе станицы Благовещенской (ч.1 ст.109 УК РФ).

Установлено, что 29 июня 2020 года супруги с тремя малолетними детьми приехали на отдых в Анапу. По данным следствия, рано утром 30 июня 2020 года дети играли на песчаном пляже, при этом, 8-летний мальчик залез на дно ямы, которую они накануне выкопали с братом. В этот момент произошло осыпание песка на мальчика. Его брат, увидев произошедшее, позвал родителей, которые извлекли ребенка из под завала и вызвали на место бригаду скорой медицинской помощи. Между тем, несмотря на оказанную медицинскую помощь малолетний скончался.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.