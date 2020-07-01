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4 знака зодиака, которые всегда под защитой кармы предков. Вы — счастливчик?

10:33 01.07.2020 Фото: Pixabay
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Астрологи считают, что людей некоторых знаков зодиака защищают предки от рождения до самой смерти

4 знака зодиака, которые всегда под защитой кармы предков. Вы счастливчик?
Везучих знаков всего 4

Под покровительством находятся Водолеи. Они отличаются тем, что могут предвидеть будущее и «подстелить себе соломку». Такие люди справляются со всеми препятствиями, ставшими у них на пути.

У Раков сильно развита интуиция, эта способность тоже им досталась от предков. Они подсознательно знают, к чему стремиться, но страх часто их сбивает с толку. В конце концов они находят правильную дорогу.

Скорпион — это знак, который называют «шкатулкой с секретами». Этих людей очень трудно разгадать. Благодаря карме предков, Скорпионы идут по жизни с легкостью. Они многого добиваются и становятся успешными.

Четвертым знаком, пользующимся поддержкой предков, является Козерог. Люди этого знака очень осторожны и рациональны. Эти черты им достались от прошлых поколений. Козероги чаще всего становятся обеспеченными людьми, они умеют делать деньги. Ранее астрологи назвали знаки зодиака, которым чаще всего не везет в отношениях.

Источник: zelv

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