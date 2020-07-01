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Жесткий карантин из-за COVID-19 на месяц введут в Казахстане

10:45 01.07.2020 Фото: Sputnik
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В Казахстане подтверждено более 21,8 тысячи случаев коронавируса, более 13 тысяч пациентов выздоровели, зарегистрировано 188 летальных случаев.

Жесткий карантин из за COVID 19 на месяц введут в Казахстане
В Казахстане подтверждено более 21,8 тысячи случаев коронавируса

Необходимо ввести карантин на четыре недели в Казахстане, чтобы сдержать темпы распространения коронавируса в республике, заявил министр здравоохранения страны Алексей Цой.

В Казахстане подтверждено более 21,8 тысячи случаев коронавируса, более 13 тысяч пациентов выздоровели, зарегистрировано 188 летальных случаев. В республике с недавнего времени отдельно считают бессимптомных носителей коронавируса, их в стране более 17,6 тысячи. В понедельник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции, где раскритиковал работу ряда чиновников.

«С 10 июня 2020 года мы наблюдаем значительный рост пневмоний с выраженной клиникой COVID-19 и отрицательным результатом теста ПЦР. В последние дни регистрация дошла до 2,5 тысяч новых случаев таких пневмоний в день. Соответственно, нашими экспертами в области эпидемиологии были составлены прогнозы количества случаев и необходимой инфраструктуры по трем основным сценариям развития эпидемиологической ситуации», — сказал Цой на совещании с президентом.

По его словам, при первом сценарии без строгого карантина в Казахстане к концу августа каждый день будет регистрироваться 27 тысяч случаев COVID-19, требующих госпитализации, а потребность в инфекционных и провизорных койках оценивается как 300 тысяч. Второй сценарий предусматривает введение двухнедельного национального локдауна, тогда будет регистрироваться до 7 тысяч случаев в день, нуждающихся в госпитализации, а потребность в коечном фонде на конец августа составит 80 тысяч коек.

«Третий сценарий показывает развитие эпидемии, если будет наложен четырехнедельный локдаун, тогда на конец августа будут регистрироваться 2,5 тысячи случаев в день, требующих госпитализации, потребность в койках возрастет до 30 тысяч, что в целом соответствует текущей ситуации. При этом данный прогноз считаем наиболее эффективным с точки зрения существования разрыва цепи заражения среди населения, а также подготовки соответствующей инфраструктуры», — заявил Цой.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Почему раньше не ввели?

Аноним, 01 июля 2020 11:09
НВР:
"Почему раньше не ввели?"
6 июля весь Казахстан празднует День рождения своего Президента Нурсултана Назарбаева, который является первым и единственным президентом Республики с 1991 года и по настоящее время.

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