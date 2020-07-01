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«Меня президент любит, а тебя нет. Я ребенок, а ты котенок»: Говорят друг-другу 16-летние школьники о выплате в 10 000 руб. от Путина в Бердске

15:56 01.07.2020 Фото: pixabay
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Случайным слушателем беседы стала прохожая. Она недоумевает: почему ребенок, который родился 10 мая 2004 года, по мнению Минтруда должен идти работать, а ребенок рожденный 11 мая 2004 года не должен идти работать?

Меня президент любит, а тебя нет. Я ребенок, а ты котенок: Говорят друг другу 16 летние школьники о выплате в 10 000 руб. от Путина в Бердске
Выплату получают не все 16-летние дети

Сегодня, 1 июля, в «Курьер. Среда. Бердск» написала Наталия. Бердчанка поделилась своим мнением о выплатах в 10 000 рублей на детей от рождения до 16 лет:

— У меня просто слезы самопроизвольно из глаз катились. Недавно гуляла во дворе и наблюдала вот такую ситуацию: два подростка 2004 года рождения, одноклассники, ученики 9 класса играют в футбол. Один подросток рожден 11 мая 2004 года, а другой рожденный 10 мая 2004 года. Вот который рожденный 11 мая 2004 года говорит другому: «Мне президент выплату в 20 000 рублей дал, мама мне на эти деньги новый сотовый телефон купила и новый мяч. А ты эту выплату не получишь. Меня президент любит, я ребенок, а ты котенок».

А какой радости вы говорите??? Здесь плакать горькими слезами нужно, какая несправедливость в нашей стране. Дети жестоки. А наш президент и Минтруд эту жестокость только еще больше подчеркнули, разделив подростков 2004 года рождения на детей и на котят. Почему ребенок, который родился 10 мая 2004 года, по мнению Минтруда должен идти работать, а ребенок рожденный 11 мая 2004 года не должен идти работать? Они ученики 9 класса, 11 мая 2020 года у них даже аттестата об основном образовании не было. Не могу понять, откуда взялась эта дата 11 мая? Это, наверное, потому что 11 мая 2020 года президент выступал по телевизору, и назначил выплаты на детей? Но пандемия в России началась с марта 2020 года, причём здесь 11 мая??? — недоумевает бердчанка.

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От редакции

Жестоко?

Аноним, 01 июля 2020 11:08
НВР:
Мои не жестокие.декабрьская поделилась с сестрой мартовской".просто ответили что нет справедливости у нас в стране!
Аноним, 01 июля 2020 15:06
Ну все... Опять "Плач Ярославны" начался! У нас сколько людям не дай, все равно мало! Судя по соседям, все кто плакал я, что детей кормить нечем, накупили на эти выплаты электросамокаты за 10-15тысяч-прелмет первой необходимости... Теперь одно чалушко на самокате от Президента, а другого обделили... Просто противно все это читать!
Это я., 01 июля 2020 15:19
А вы по квартирам ходили с проверками кто что накупил?
Возможно, кто-то и позволил себе купить ребенку самокат, а для кого-то на хлеб хватило после трех месяцев карантина.
Аноним, 01 июля 2020 15:33
Ой, зачем ходить по вашим квартиркам, если вы сами инфу в сеть бросите?
И если кому-то не хватало на хлебо-булочные, а кто-то купил электросамокат, то это и есть несправедливость/уравниловка. Но её глоры "не замечают", а предпочитают плакать, что 16-летнему дали, а 17-летнему-нет, но это_же_всё_детЯ. И ругают...Путина, естественно, что он мало спасательных кругов бросил.

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