«Меня президент любит, а тебя нет. Я ребенок, а ты котенок»: Говорят друг-другу 16-летние школьники о выплате в 10 000 руб. от Путина в Бердске

Выплату получают не все 16-летние дети

Сегодня, 1 июля, в «Курьер. Среда. Бердск» написала Наталия. Бердчанка поделилась своим мнением о выплатах в 10 000 рублей на детей от рождения до 16 лет:

— У меня просто слезы самопроизвольно из глаз катились. Недавно гуляла во дворе и наблюдала вот такую ситуацию: два подростка 2004 года рождения, одноклассники, ученики 9 класса играют в футбол. Один подросток рожден 11 мая 2004 года, а другой рожденный 10 мая 2004 года. Вот который рожденный 11 мая 2004 года говорит другому: «Мне президент выплату в 20 000 рублей дал, мама мне на эти деньги новый сотовый телефон купила и новый мяч. А ты эту выплату не получишь. Меня президент любит, я ребенок, а ты котенок».

А какой радости вы говорите??? Здесь плакать горькими слезами нужно, какая несправедливость в нашей стране. Дети жестоки. А наш президент и Минтруд эту жестокость только еще больше подчеркнули, разделив подростков 2004 года рождения на детей и на котят. Почему ребенок, который родился 10 мая 2004 года, по мнению Минтруда должен идти работать, а ребенок рожденный 11 мая 2004 года не должен идти работать? Они ученики 9 класса, 11 мая 2020 года у них даже аттестата об основном образовании не было. Не могу понять, откуда взялась эта дата 11 мая? Это, наверное, потому что 11 мая 2020 года президент выступал по телевизору, и назначил выплаты на детей? Но пандемия в России началась с марта 2020 года, причём здесь 11 мая??? — недоумевает бердчанка.