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Проголосовавший по поправкам в Конституцию за 5-х дедушка дал показания полицейским в Искитиме

16:05 01.07.2020, Галина Панчева Фото: wikipedia.org
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Сообщение на сайте «Весь Искитим» проверяет полиция. Избирком Новосибирской области сообщает, что пенсионер получил только один бюллетень для голосования.

Проголосовавший по поправкам в Конституцию за 5 х дедушка дал показания полицейским в Искитиме
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Проверяют факт голосования за поправки в конституцию пенсионера за себя и четырех членов семьи полицейские Искитима. Об этом сайту «Весь Искитим» сообщила внучка проголосовавшего Елизавета Дедигурова.

Поставил галочки в бюллетенях

— К нам приехали полицейские. Сказали, что по сообщению в СМИ проверяют информацию. Дедушка наш дал показания под роспись. Что приехали с избирательного участка, предложили проголосовать. Сначала в заявлениях где-то расписался, потом дали четыре

бюллетеня, где он поставил галочки, и им отдал, — рассказала 30 июня «Весь Искитим» Елизавета Александровна.

По словам искитимки, полицейские будут опрашивать все стороны. Они были очень удивлены тому, что голосование может проходить таким образом, отметила Елизавета.

Как сообщал сайт «Весь Искитим», пенсионер проголосовал за поправки в конституцию сам и еще за четверых родных, прописанных в доме. По словам внучки искитимца Елизаветы Дедигуровой, ее мама увидела автомобиль, отъезжающий от дома и остановила его. Ей ответили, что она уже проголосовала. Стала спрашивать бумаги, где отмечено, что она проголосовала. И мужчина показывает, что они все проголосовали. Стала с ним ругаться, и тот разорвал приписные документы, бросил себе под ноги. Спрашивали фамилию представителя избиркома, он отказался ее назвать. Елизавету возмутило, что без ее ведома и паспортов приняли ее голос за поправки в конституцию. Поэтому позвонила в ЦИК, где ей сказали, что проголосовать она уже нес может, так как голос отдан, и посоветовали обратиться в местный ТИК.

По словам запредседателя ТИК Искитима, Елизавета Александровна объяснила, что приезжали двое мужчин, номер машины назвала, говорила, что мужчина занервничал, разорвал документы. Но члены избирательной комиссии всегда ездят только с наблюдателем, вдвоем ездить не положено. Но самое главное, как пояснила зампредседателя ТИК,она позвонила в участковую комиссию, в списках проголосовавших их нет, там проголосовал только один человек. Предполагают, что это могла быть подстава или еще что-то. Кому это интересно саботировать голосование, недоумевают в ТИКе.

Как пояснила Елизавета Дедигурова, ей дважды звонили из ТИКа Искитима и пытались убедить, что это провокация.

Проголосовал только дедушка

Официальный ответ дала Избирательная комиссия Новосибирской области.

-В связи с распространением информации о голосовании в Искитиме за нескольких человек (статья «Провокация? За пятерых проголосовал за поправки в Конституцию пенсионер в Искитиме» сайт «Курьер. Среда. Бердск») Избирательная комиссия Новосибирской области информирует.

По результатам проверки, проведенной территориальной избирательной комиссией города Искитима с выездом в участковую комиссию № 1405 установлено следующее.

В участковую комиссию №1405 поступило 4 заявления о голосовании «на дому» от участников голосования, проживающих по данному адресу. Для организации голосования выехали два члена УИК №1405 и один наблюдатель. Учитывая рекомендации Роспотребнадзора в условиях неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с распространением коронавирусной инфекции, члены комиссии не входили в дом, вышедший мужчина, предъявив паспорт и забрав пакеты со средствами индивидуальной защиты, взял все 4 заявления и вернулся с ними в дом, где ошибочно расписался во всех. Вернув назад все заявления, он предупредил, что остальных нет дома, поэтому получил только один бюллетень для голосования – для себя. Сделав отметку в бюллетени, он опустил его в переносной ящик для голосования. Члены участковой комиссии сделали соответствующую отметку в реестре голосования «на дому» и по возвращении на участок внесли информацию в список участников голосования только по одному участнику голосования – фактически проголосовавшему. Учитывая, что заявления были испорчены, участковая комиссия планировала вернуться на избирательный участок и вновь приехать по данному адресу для проведения голосования остальных участников голосования.

В ходе проверки в участковой комиссии в присутствии председателя территориальной избирательной комиссии был проведен пересчет оставшихся бюллетеней, все неиспользованные бюллетени были в наличии (о чем составлен акт).

Таким образом, в голосовании «на дому» принял участие только один участник голосования, фактически заполнивший только свой бюллетень. Голосование проводили 2 члена участковой комиссии с правом решающего голоса в присутствии наблюдателя, назначенного Общественной палатой Новосибирской области. Членам участковой комиссии № 1405 указано на более четкое соблюдение процедуры голосования при проведении голосования на дому, — сообщили на сайте Избиркома Новосибирской области.

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