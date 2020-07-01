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Поджег шатер для голосования по поправкам в Конституцию мужчина в Подольске. Его задержали

17:00 01.07.2020 Фото: Public Domain Pictures
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Источник в экстренных службах сообщил, что информация о возгорании поступила в 01:03, пожарные прибыли в 01:08, но пожар был к тому времени был уже потушен.

Поджег шатер для голосования по поправкам в Конституцию мужчина в Подольске. Его задержали
Площадь пожара составила 0,5 кв. м

Мужчина, который поджег шатер для голосования в ночь на вторник в подмосковном Подольске, по предварительной информации, задержан, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«По предварительной информации, поджигатель шатра для голосования в Подольске задержан. Инцидент произошел на ул. Курской, дом 2», — рассказал собеседник агентства.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что информация о возгорании поступила в 01:03, пожарные прибыли в 01:08, но пожар был к тому времени был уже потушен. Его площадь составила 0,5 кв. м.

Источник: ТАСС

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