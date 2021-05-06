В гостинице Москвы умер стоматолог во время акта любви с другом стилистом

Несчастный случай произошел днем 4 мая в мини-гостинице на Долгоруковской улице. 54-летний мужчина пришел в номер отеля, чтобы уединиться со своим партнером, парикмахером-стилистом, сообщает «МК». Уточняется, что пострадавший был врачом-стоматологом.
Во время любовных утех мужчине резко стало плохо, он посинел и потерял сознание. Его друг побежал за помощью, но когда вернулся в комнату, врач уже скончался.
Медики пытались реанимировать мужчину, но спасти его не удалось. По предварительной информации, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.