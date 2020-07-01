Это просто жесть, что творится в больницах Бердска. Попробуйте к Малахову

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Виктория:
Это просто жесть, что творится в нашем городе в больницах. Понравились ваши статьи, про ковид… Мы обессилены и про пульмонологию предыдущая была, молодцы!!! Все правильно делаете, вы единственные бьете тревогу, согласна с вами полностью. Страшно за семью свою, лечить не кому и не чем, зато как не послушаешь главного врача, у неё все хорошо, Как? Как? Почему нельзя на телевидение к Малахову озвучить все? Все сразу изменится у нас. И медикаменты будут, и врачей найдут, и СИЗ будет. Какой ужас, просто нет слов. Попробуйте к Малахову. Можно же поднять там эти вопросы, вас город поддержит, без вас, журналистов ничего не сдвинется с места, так и будет все, так и будут заражаться люди друг от друга. Спасибо вам за работу!!!!
Надо Дробинскую призвать к ответу? А то эта дамочка только кудахчет на весь Бердск как у нас все хорошо и нормально и вводит всех в заблуждение. Пусть Курьер официально обратится к Дробинской за комментарием к ситуации с пульмонологией!
Некоторые страны, в том числе Россия и Китай, использовали пандемию COVID-19 как предлог для ограничения прав граждан. Об этом заявила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет
Бачелет сообщила, что ей известно о запугиваниях журналистов и гражданских активистов в России, Китае, Косово, Никарагуа и других странах. По ее словам, угрозы преследовали «очевидную цель»: предотвратить критику действий властей по борьбе с эпидемией.
В марте в российский Уголовный кодекс внесли поправки о распространении ложной информации об эпидемии коронавируса. По этой статье заведено около 200 уголовных дел, в том числе на медиков, которые сообщали о нехватке средств индивидуальной защиты в больницах.