Это просто жесть, что творится в больницах Бердска. Попробуйте к Малахову

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Виктория:

Это просто жесть, что творится в нашем городе в больницах. Понравились ваши статьи, про ковид… Мы обессилены и про пульмонологию предыдущая была, молодцы!!! Все правильно делаете, вы единственные бьете тревогу, согласна с вами полностью. Страшно за семью свою, лечить не кому и не чем, зато как не послушаешь главного врача, у неё все хорошо, Как? Как? Почему нельзя на телевидение к Малахову озвучить все? Все сразу изменится у нас. И медикаменты будут, и врачей найдут, и СИЗ будет. Какой ужас, просто нет слов. Попробуйте к Малахову. Можно же поднять там эти вопросы, вас город поддержит, без вас, журналистов ничего не сдвинется с места, так и будет все, так и будут заражаться люди друг от друга. Спасибо вам за работу!!!!