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Народные новости

Это просто жесть, что творится в больницах Бердска. Попробуйте к Малахову

17:06 01.07.2020
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Почему нельзя на телевидении озвучить все? Все сразу изменится у нас. И медикаменты будут, и врачей найдут,, и СИЗ будет. Какой ужас, просто нет слов.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Виктория:

Это просто жесть, что творится в нашем городе в больницах. Понравились ваши статьи, про ковид… Мы обессилены и про пульмонологию предыдущая была, молодцы!!! Все правильно делаете, вы единственные бьете тревогу, согласна с вами полностью. Страшно за семью свою, лечить не кому и не чем, зато как не послушаешь главного врача, у неё все хорошо, Как? Как? Почему нельзя на телевидение к Малахову озвучить все? Все сразу изменится у нас. И медикаменты будут, и врачей найдут, и СИЗ будет. Какой ужас, просто нет слов. Попробуйте к Малахову. Можно же поднять там эти вопросы, вас город поддержит, без вас, журналистов ничего не сдвинется с места, так и будет все, так и будут заражаться люди друг от друга. Спасибо вам за работу!!!!

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От редакции

Топим к Малахову?

Аноним, 01 июля 2020 17:26
Какой вам нафиг Малахов? Еще напишите в спортлото!
Надо Дробинскую призвать к ответу? А то эта дамочка только кудахчет на весь Бердск как у нас все хорошо и нормально и вводит всех в заблуждение. Пусть Курьер официально обратится к Дробинской за комментарием к ситуации с пульмонологией!
Covid-19, 01 июля 2020 17:42
Если со всей страны поедут к Малахову - там целый стадион можно усадить.
Аноним, 01 июля 2020 17:47
Мы сами этот бардак создали и поддерживаем,потому что боимся,боимся потерять работу! Поэтому идём на серую зарплату,терпим унижения и наглость начальства,которое пользуется своим служебным положением и много ещё чего! Только вот как всему этому противостоять,если за тобой стоит семья,которую надо кормить,ведь разговор с тобой будет коротким-увольнение!
Аноним, 01 июля 2020 17:52
Полностью поддерживаю.Пусть и про кардиологию покажут.Как в палатах даже не разрешают пользоваться водой
Covid-19, 01 июля 2020 18:18
ООН: в России использовали пандемию для ограничения прав граждан

Некоторые страны, в том числе Россия и Китай, использовали пандемию COVID-19 как предлог для ограничения прав граждан. Об этом заявила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет

Бачелет сообщила, что ей известно о запугиваниях журналистов и гражданских активистов в России, Китае, Косово, Никарагуа и других странах. По ее словам, угрозы преследовали «очевидную цель»: предотвратить критику действий властей по борьбе с эпидемией.

В марте в российский Уголовный кодекс внесли поправки о распространении ложной информации об эпидемии коронавируса. По этой статье заведено около 200 уголовных дел, в том числе на медиков, которые сообщали о нехватке средств индивидуальной защиты в больницах.

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