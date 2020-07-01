01.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Активист приковал себя цепями к памятнику Ленина в Новосибирске

22:22 01.07.2020 Фото: © Ярослав Власов/Тайга.инфо
1 0

Алексея Баранова с плакатом в руках «Путин себя обнули» задержала полиция.

Активист приковал себя цепями к памятнику Ленина в Новосибирске
Вокруг собрались четверо полицейских и несколько десятков человек. Протестующего задержали

Активист с плакатом «Путин себя обнули» приковал себя цепью к памятнику Ленина, передает корреспондент Тайги.инфо. Вокруг собрались четверо полицейских и несколько десятков человек. Протестующего задержали.
Активиста, приковавшего себя цепью к памятнику Ленину в центре Новосибирска, задержала полиция. Он держал в руках плакат «Путин, себя обнули». Мужчины увезли в Центральное РОВД за «нарушение общественного порядка», как сказал один из полицейских. Люди аплодировали и поддерживали пикетчика, передает корреспондент Тайги. инфо с места событий.

Им оказался известный в городе активист Алексей Баранов.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как наказать надо хулигана?

Патриот, 01 июля 2020 22:37
Дураков на Руси лет на 200 припасено!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бердск"Мы обессилены, не знаем, в какую дверь стучать": Вся правда о лечении пациентов с COVID-19 и рисках медиков в пульмонологии ЦГБ Бердска. История медсестры из первых уст 37
22:37 01-07-2020
БердскОтносятся как к скоту: Заразились коронавирусом 5 сотрудников пульмонологии ЦГБ Бердска 11
22:33 01-07-2020
Относятся как к скоту: Заразились коронавирусом 5 сотрудников пульмонологии ЦГБ Бердска
БердскОб ужасах лечения пациентов с COVID-19 и работе медиков в пульмонологии ЦГБ Бердска отправляет запрос президенту Путину, министрам Хальзову и Мурашеву "Курьер. Среда. Бердск" 17
22:32 01-07-2020
Об ужасах лечения пациентов с COVID-19 и работе медиков в пульмонологии ЦГБ Бердска отправляет запрос президенту Путину, министрам Хальзову и Мурашеву
БердскПолигон ТКО сортировкой у кладбища Бердска по частному инвестиционному проекту запланирован еще в 2016 году, заявили в Минприроде 7
22:32 01-07-2020
Полигон ТКО сортировкой у кладбища Бердска по частному инвестиционному проекту запланирован еще в 2016 году, заявили в Минприроде
БердскЧтобы мальчики были мальчиками: ради нормальных разнополых семей проголосовал ЗА все 200 поправок в Конституцию Александр Эйсвальд из Бердска 15
22:31 01-07-2020
Чтобы мальчики были мальчиками: ради нормальных разнополых семей проголосовал ЗА все 200 поправок в Конституцию Александр Эйсвальд из Бердска
БердскЯвка на 18.00: Проголосовали свыше 32 тыс. избирателей по поправкам в Конституцию в Бердске 6
22:28 01-07-2020
Явка на 18.00: Проголосовали свыше 32 тыс. избирателей по поправкам в Конституцию в Бердске
БердскВыплаты на детей от Путина уже зачислены 1 июля 2020 на ваши счета. Проверили? Кто получит выплаты на детей с 1 июля 270
22:25 01-07-2020
Выплаты на детей от Путина уже зачислены 1 июля 2020 на ваши счета. Проверили? Кто получит выплаты на детей с 1 июля
БердскПочему вы не получили пособие в 36 тыс. рублей на детей от 3 до 7 лет в Бердске. 3 возможные причины 791
22:23 01-07-2020
Почему вы не получили пособие в 36 тыс. рублей на детей от 3 до 7 лет в Бердске. 3 возможные причины
Активист приковал себя цепями к памятнику Ленина в Новосибирске 1
22:22 01-07-2020
Активист приковал себя цепями к памятнику Ленина в Новосибирске
БердскОбидно до слез: Мечтала надеть красное корсетное платье-рыбку на выпускной медалистка из школы №8 Анастасия Гурина из Бердска 1
22:16 01-07-2020
Обидно до слез: Мечтала надеть красное корсетное платье-рыбку на выпускной медалистка из школы №8 Анастасия Гурина из Бердска