Активист приковал себя цепями к памятнику Ленина в Новосибирске

Вокруг собрались четверо полицейских и несколько десятков человек. Протестующего задержали

Активист с плакатом «Путин себя обнули» приковал себя цепью к памятнику Ленина, передает корреспондент Тайги.инфо . Вокруг собрались четверо полицейских и несколько десятков человек. Протестующего задержали.

Активиста, приковавшего себя цепью к памятнику Ленину в центре Новосибирска, задержала полиция. Он держал в руках плакат «Путин, себя обнули». Мужчины увезли в Центральное РОВД за «нарушение общественного порядка», как сказал один из полицейских. Люди аплодировали и поддерживали пикетчика, передает корреспондент Тайги. инфо с места событий.

Им оказался известный в городе активист Алексей Баранов.