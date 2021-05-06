Дачник сжигал кусты в бочке и устроил крупный пожар в СНТ "Лесное" под Бердском
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Дачник сжигал кусты в бочке и устроил крупный пожар в СНТ "Лесное" под Бердском

4:35:505/6/2021Фото: ОНД Бердска
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Площадь возгорания составила 1600 кв. метров. Виновник будет привлечён к ответственности.

Огонь распространился на соседние участки

Днем 6 мая произошел крупный пожар в СНТ «Лесное», сообщил начальник ОНД по Бердску Николай Степоненков.

Сотрудники отдела надзора установили, что дачник сжигал кустарники в бочке, при этом на своем участке он не убрал сухостой. После огонь попал на сухую траву и произошло возгорание.

- Это привело к возгоранию травы и выгоранию её ещё на четырёх участках на площади 1600 кв. метров, - отметил Степоненков.

Мужчина объяснил, что на территории области установлен особый противопожарный режим. Напомним, он продлится до 11 мая. Категорически запрещено сжигать мусор и траву.

По словам начальника ОНД, дачники, которые оказались на месте инцидента, приняли умелые и оперативные меры по тушению огня еще до приезда пожарных.

Уточним, что во время возгорания никто не пострадал. На невнимательного дачника сотрудники ведомства составили протокол по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ за нарушение пожарной безопасности.

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дачиБердскпожар
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