Выплаты из-за коронавируса до 15 сентября получат соцработники в России

Получить выплаты смогут также работники муниципальных организаций социального обслуживания. Право на выплату сохраняется, даже если сотрудник вынужден прервать смену из-за обнаруженного у него COVID-19 или иных болезней.

Выплаты смогут также работники муниципальных организаций социального обслуживания

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил продлить выплаты соцработникам в связи с пандемией коронавируса до 15 сентября. Выплаты для таких специалистов начислялись за период с 15 апреля по 15 июля.

«Соцработники, многие из которых сейчас трудятся в условиях особого режима, будут получать специальные доплаты до 15 сентября. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что получить выплаты смогут также работники муниципальных организаций социального обслуживания. Право на выплату сохраняется, даже если сотрудник вынужден прервать смену из-за обнаруженного у него COVID-19 или иных болезней.

«Суммы выплат зависят как от квалификации сотрудника, так и от того, находится ли он в непосредственном контакте с больными коронавирусом. Так, для врачей в соцорганизациях предусмотрена доплата в 40 тысяч рублей за работу в течение одной рабочей смены (14 дней), а при выявлении в организации новой коронавирусной инфекции – 60 тысяч рублей», — добавляется в сообщении.

Отмечается, что для среднего медперсонала, лаборантов, медсестер, инструкторов и других работников из этой категории выплаты составят 25 и 35 тысяч рублей соответственно. Кроме того, психологам, соцработникам, воспитателям, логопедам, музыкальным работникам, библиотекарям и другим специалистам полагаются выплаты по 25 и 35 тысяч рублей, если в учреждении выявлена коронавирусная инфекция.

«Младший медицинский персонал получает по 15 тысяч рублей и по 20 тысяч рублей. Выплаты техническому персоналу составляют 10 тысяч рублей и 15 тысяч рублей соответственно», — добавляется в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.