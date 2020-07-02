Увеличилось на 113% количество заболевших COVID-19 в июне в Новосибирской области

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ольга:

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) рассмотрел динамику изменений числа выявленных случаев COVID-19 в регионах СФО. Охваченный период — с 1 по 30 июня. За истекший месяц количество жителей, которым был поставлен диагноз «коронавирусная инфекция» в Сибири возросло в 2,6 раза. На 30 июня в Сибирском федеральном округе официально подтверждено 40698 случаев заболевания (31 мая этот показатель составлял 15392 случая). Новосибирская область в июне улучшила свои показатели: с 6-го места по СФО она переместилась на 8-е, оказавшись, таким образом, в тройке регионов с самой благополучной статистикой по приросту заболевших.

Количество выявленных случаев инфекции в регионе возросло в 2,1 раза (на 113%). Тем не менее, это ниже, чем в общем по СФО. Эпидемическая обстановка продолжает оставаться сложной, ежедневный прирост заболевших превышает 100 человек, и область по числу поставленных за месяц диагнозов коронавируса (3176) уступает только Красноярскому краю и Иркутской области. Среди регионов Сибирского федерального округа по приросту выявленных случаев инфицирования лидирует Республика Алтай. Их количество возросло за месяц в 5,3 раза (на 433%). Однако регион остается единственным из субъектов СФО не перешагнувшим отметку в 1000 заболевших. На втором и третьем месте по приросту заболеваемости COVID-19 находятся Республика Тыва и Иркутская область.

В Тыве число выявленных случаев выросло в 4,3 раза (на 325%). В Иркутской области этот индекс составил 4,2 раза (или 316%). Минимальный прирост числа выявленных случаев за прошедший месяц выявлен в Республике Хакасия — 1,9 раза (или на 94%). Тем не менее, даже этот, самый благополучный в рамках СФО показатель прироста превышает общероссийский (в 1,6 раза) * * * Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК)