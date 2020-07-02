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Какие районы хуже проголосовали за поправки в Конституцию в Новосибирской области?

16:15 02.07.2020 Фото: Wikimedia Commons
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Лидером по доле участников голосования, которые согласны с внесением поправок в Конституцию РФ, в Новосибирской области стал Сузунский район.

Какие районы хуже проголосовали за поправки в Конституцию в Новосибирской области?
Лидером по доле участников голосования, которые согласны с внесением поправок в Конституцию РФ, в Новосибирской области стал Сузунский район

Региональный избирком обнародовал данные о голосовании по изменениям в Конституцию по районам Новосибирской области. Невероятный результат показал Сузунский район. А наиболее протестно настроенные участники голосования живут в Кольцово.

Лидером по доле участников голосования, которые согласны с внесением поправок в Конституцию РФ, в Новосибирской области стал Сузунский район. 92% голосовавших поставили галочку в поле «да». При этом район показал и невероятную явку – на участки пришло более 92% от всех внесенных в списки избирателей.

На втором месте Здвинский район – одобрили поправки почти 80% избирателей.

«Бронза» у Чановского района – «за» высказались 75% участников голосования.

На несколько десятых процента меньше в Болотниниском и Краснозерском районах. Статистика голосования «за» поправки в Конституцию в районах НСО
Баганский – 68,67% (5500 человек)
Барабинский – 70,53% (1376)
Бердск – 68,19% (23688)
Болотнинский – 74,56% (11750)
Венгеровский – 70,86% (7166)
Доволенский – 69,11% (6427)

Здвинский –79,96% (7635)
Искитимский – 69,94% (18822)
Город Искитим – 68,09% (12900)
Карасукский –73,39% (20524)
Каргатский – 70,79% (6579)

У большинства остальных территорий региона процент «за» изменения в основной закон страны колеблется в районе 68-70%. Аутсайдерами по поддержке поправок в Конституцию стали Северный район – 67%, город Обь – 64% и Новосибирский район, где «за» проголосовали 63,9% пришедших на участки.

Лидером протестного голосования в регионе стал наукоград Кольцово. «Нет» изменениям в Конституции сказали 38,6% участников голосования. При этом явка в рабочем поселке была одной из самых низких в области, к урнам пришли 53% зарегистрированных избирателей.

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