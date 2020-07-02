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Официально открыты три пляжа в Бердске

14:55 02.07.2020
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Долгожданное, хоть и запоздалое событие произошло вчера, 1 июля.

Со вчерашнего дня, как рассказал инспектор бердского инспекторского участка ГИМС по Новосибирской области Олег Колобов, на территории города были официально запущены три пляжа: «Старый Бердск», «Дюны», «Сосновка». После устранения мелких недостатков, как уточнил Олег Святославович, к ближайшим выходным откроется и пляж «На камнях».

Эти пляжи готовы к деятельности: оборудованы всем необходимым, имеются подготовленные матросы-спасатели.

Источник: svidetel24.info

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Моё мнение Комментарий Поделиться
Аноним, 03 июля 2020 10:35
Я вот не понял - на пляжу можно без трусов, но в маске и перчатках через полтора метра, или традиционно бес маски?

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