Официально открыты три пляжа в Бердске

Долгожданное, хоть и запоздалое событие произошло вчера, 1 июля.



Со вчерашнего дня, как рассказал инспектор бердского инспекторского участка ГИМС по Новосибирской области Олег Колобов, на территории города были официально запущены три пляжа: «Старый Бердск», «Дюны», «Сосновка». После устранения мелких недостатков, как уточнил Олег Святославович, к ближайшим выходным откроется и пляж «На камнях».

Эти пляжи готовы к деятельности: оборудованы всем необходимым, имеются подготовленные матросы-спасатели.