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Купила на торгах 2 магазина «Холидей» за 96 млн рублей «Мария-Ра» Алтайского края

16:30 02.07.2020 Фото: Википедия
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Обе покупки компания совершила по начальной цене торгов. Так, здание в Бийске площадью 2,9 тыс. кв. метров досталось «Мария-Ра» за 55,3 млн рублей, здание в Новокузнецке площадью около 1 тыс. кв. метров — за 40,8 млн рублей.

Купила на торгах 2 магазина Холидей за 96 млн рублей Мария Ра Алтайского края
Мария-Ра» претендовала еще на три объекта «Холидея», в том числе здание в Барнауле площадью 7,6 тыс. кв. метров с начальной ценой 171,7 млн рублей

Торговая сеть «Мария-Ра» (Алтайский край) купила на прошедших в пятницу торгах два здания магазинов признанного банкротом сибирского ритейлера ООО «Компания Холидей», следует из документов на портале «Федресурс».

Обе покупки компания совершила по начальной цене торгов. Так, здание в Бийске площадью 2,9 тыс. кв. метров досталось «Мария-Ра» за 55,3 млн рублей, здание в Новокузнецке площадью около 1 тыс. кв. метров — за 40,8 млн рублей.

На прошедших в пятницу торгах было выставлено на продажу находящееся в залоге у ООО «Грос Ритейл» (структура Сбербанка) имущество «Компании Холидей» на общую сумму 1,39 млрд рублей: 10 зданий с земельными участками и 12 помещений торговых центров и магазинов в Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае.

В результате покупателей нашли 8 зданий и помещений в Новосибирске, Бийске, Новокузнецке и Омске. Общая цена продажи составила 495,4 млн рублей, что на 23% больше начальной стоимости этого имущества.

«Мария-Ра» претендовала еще на три объекта «Холидея», в том числе здание в Барнауле площадью 7,6 тыс. кв. метров с начальной ценой 171,7 млн рублей. Однако она оказалась единственным участником, и торги были признаны не состоявшимися. Другой аукцион — по продаже здания в Салаире (Кузбасс) — не состоялся, так как подавшие заявки участники в итоге не сделали ни одного ценового предложения.

На помещение магазина в Новосибирске площадью 1 тыс. кв. метров и начальной ценой 44,3 млн рублей вместе с «Мария-Ра» претендовали 10 участников. В итоге победителем аукциона стал новосибирский предприниматель Алексей Болтрукевич, предложивший 77,1 млн рублей.

Его однофамилец — депутат Совета депутатов Бердска (Новосибирская область) Константин Болтрукевич — на торгах купил еще два магазина «Холидея» в Новосибирске, площадью около 1 тыс. кв. метров каждый. Оба помещения достались Константину Болтрукевичу по начальной цене — 50,6 млн рублей и 43,7 млн рублей.

По одному магазину обанкротившегося ритейлера купили новосибирский бизнесмен Евгений Бурденюк, омская предпринимательница Елизавета Булкина и ООО «Райдекс-Н» (Новосибирск), совладельцем которого является Николай Манцуров — сын совладельца новосибирского торгового холдинга «Сибирский гигант» Александра Манцурова.

В декабре 2019 года основатель и совладелец «Марии-Ра» Александр Ракшин сообщал агентству «Интерфакс-Сибирь» о планах купить часть магазинов «Холидея», не уточнив, в каких городах и какое количество торговых точек.

«Компания «Холидей» признана банкротом в феврале 2019 года, конкурсное производство продлено до 28 августа 2020 года. Реестр требований кредиторов был закрыт 16 мая 2019 года. Общий размер установленных требований составляет 16,55 млрд рублей, они относятся к третьей очереди, более 70% суммы приходится на Сбербанк , РСХБ, ГПБ и Альфа-банк.

Сеть группы «Холидей» до банкротства включала более 300 розничных магазинов в Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской и Тюменской областях, Алтайском и Красноярском краях. После удачного для ритейлера 2014 года, когда ООО «Компания Холидей» при выручке в 53,3 млрд рублей, по данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», получило более 1 млрд рублей чистой прибыли, этот показатель резко упал. По итогам 2017 года компания впервые ушла в убыток, который по итогам 2018 года достиг 10,3 млрд рублей. В 2019 году «Компания Холидей» получила 1,1 млрд рублей выручки и 874 млн рублей чистого убытка.

Уставный капитал ООО «Компания Холидей» равен 2,53 млрд рублей. Совладельцами являются кипрская H.S.R. Holiday Siberiada Retailing Group Limited (99,92%) и гендиректор «Холидея» Николай Скороходов (0,08%), которому также принадлежат 100% в ритейлере ООО «НСК Холди» и доли еще в нескольких компаниях.

На прошлой неделе суд признал Скороходова банкротом и ввел процедуру реализации имущества сроком до 23 декабря 2020 года.

Источник: Интерфакс

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