Красное полотнище СССР и полиция Бердска: Глава ОМВД Владимир Соколов отрицает инцидент с коммунистами 1 мая 2021 года у памятника Ленину

Материал «Курьер. Среда. Бердск» о возложении цветов бердской ячейкой КПРФ и ее сторонниками к Братской могиле партизан вызвала в комментариях нешуточные споры среди политически подкованных читателей. Еще одна волна возмущения была связана с появлением на мероприятии полиции.
Напомним, во время гуляний к коммунистам подошли люди в форме и попросили объяснить, что происходит. По словам сотрудников, некие граждане «подали сигнал», на который они и явились.
- Нашли до кого докопаться, скоро на пляжах будем по согласованию собираться, - пишет анонимный читатель в комментариях.
- А кто эти «бдительные» граждане и какую угрозу они увидели? Это скорее нувориши, которым халявно живется сегодня, - считает еще один комментатор.
- Они бы так быстро приезжали, когда их на правонарушения настоящие вызывают! Нашли до кого докопаться! Молодцы коммунисты, поддерживаю двумя руками, - высказался третий анонимный пользователь.
Впрочем, нашлись и те, кто в этой ситуации занял сторону полиции и бдительных граждан.
- Почему Бессонову с баяном во время коронавирусных ограничений можно собирать пати с друганами в парке, а молодежи нельзя? Закон один для всех. Полиция права, - уверен читатель.
- Хотя бы потому что рестораны работают, кинотеатры работают, предприятия работают, школы, тем более, должны работать и работают, медицинские, учреждения - концентратор инфекции, работают в прежнем режиме и т. д., перечислять можно долго, - отвечает ему Nomad47.
Между тем, сами полицейские отрицают контакты с коммунистами в тот день.
- Если они цветы возлагают, пускай коммунисты или еще кто-то, это разве запрещено? Никто их не заставлял ничего подписывать и никаких бумаг не давали ему, - ответил журналисту «Курьер. Среда. Бердск» начальник бердского отдела полиции Владимир Соколов в четверг, 6 мая.
Получить комментарий руководителя бердского горкома КПРФ Сергея Бессонова «Курьер. Среда. Бердск» 6 мая не удалось. На звонки журналиста в течение дня он не ответил.
Гонения на красных?
Между тем, Бердск оказался в числе городов, где коммунистам практически без проблем позволили провести на 1 мая свое мероприятия. В более крупных мегаполисах они с проблемами. Так в Уфе, столице Башкортостана, во время первомайской демонстрации местная полиция задержала главу регионального отделения КПРФ Юнира Кутлугужина, прямо во время возложения цветов к памятнику Ленину.
В Санкт-Петербурге власти города не согласовали традиционные акции, поэтому местные коммунисты свои мероприятия проводили на территории Ленинградской области, во Всеволожске. Однако несколько одиночных пикетчиков вышли с плакатами к выходам из метро. Полиция провела с ними профилактические беседы и отпустила без составления протоколов.
Не получилось как следует отпраздновать Первомай и в Москве. Мэрия не согласовало проведение акций на Красной площади. Что, правда, не помешало сторонникам КПРФ собраться там в праздничный день и прослушать выступление своего лидера Геннадия Зюганова. После чего коммунисты возложили цветы к Вечному Огню и памятнику Карлу Марксу. После чего некоторых из организаторов задержала полиция.
В Новосибирске ГИБДД 1 мая несколько раз останавливала автоколонну с красными флагами, ехавшую по улицам города. В местной ячейке КПРФ подчеркнули, что не имеют к автопробегу отношения, назвав его частной инициативой отдельных людей. Примечательно, что на следующий день, в пасху, по улицам Новосибирска проехала колонна машин с православными знаменами и звонарем на платформе.
Примечательно что накануне праздника, 29 апреля, лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил в эфире телеканала «Россия 1» с инициативой запретить КПРФ, а также арестовать Зюганова и лидеров партий «Справедливая Россия» и «За Правду!».
- Эшелонами в Сибирь! Запретить левые партии, слова «коммунизм» и «социализм», — заявил Жириновский.
Были времена
Выступления коммунистов в свой праздник спровоцировали еще одну дискуссию, посвященную более глобальной теме.
- Совсем мало осталось приверженцев старого строя. Лет через 15 выходить будет просто некому, - сокрушается аноним.
- Да выходят-то больше и чаще другие - молодые. Но вы их в упор не замечаете. Вам же надо обязательно красный флаг. Как на ограждении вокруг ямы. Ещё бы с красными фонарями. Иначе — незаметно, - парирует другой комментатор.
- Вы себя-то припомните в молодости: ждали ли вы, пока вашим предкам не вернут иконы их прошлого и они не заставят вас идти в церковь молиться своему богу или всё-таки было как-то иначе? - задается вопросом Николай.
Не обошлось и без традиционной в таких случаях дискуссии о роли СССР и том, как советский период сказался на судьбе России в целом и ее жителях в отдельности.
- СССР откинул страну от естественного развития, на десятки лет! Все, что создал СССР, проектировалось в шарашках, например, Королёв, который проектировал ракеты в ГУЛАГе. Это черная история, для государства в целом и еще не известно, что хуже 300 лет орды или 70 лет СССР. Жаль, что у Ельцина духа не хватило запретить компартию, как это сделали в США в 40-50-ых годах, - уверен пользователь Я не Я.
- Всегда поражался жанру фэнтэзи, где герой попадает в прошлое и что-то там исправляет. Если у вас короткие ноги, вы не сможете делать длинные прыжки и быстро бегать - генетика не та. Так и здесь - с тем багажом царского прошлого, с той прошлой социальной психологией и менталитетом, да еще через кровавую первую мировую, нельзя было выйти в другой исторический вариант иначе как через революцию и гражданскую войну. СССР был только СЛЕДСТВИЕМ того «успешного» царизма. Нравится вам или нет, но пройти мимо социалистического направления той России никак бы не удалось. Прекращайте стонать по поводу прекрасного или ужасного прошлого. Оно было и прошло. Сейчас прошлое это просто фантомные боли и фарс. Да и Россия никогда не была похожа на запад или восток, у нас всегда всё выходило по своему, сейчас самое главное - не наступить на старые грабли, а использовать старый опыт в новых условиях и с умом, - парирует аноним.
- Месяц май - торжество красного цвета. Бердск всегда был патриотически настроен. Сегодня рано молодежи увещевать за патриотизм, пока нам не вернули символы прошлого: Сталинград, Красное знамя. Сегодня Бердск не украшен красными флагами. Мне, служившему и воевавшему под красными знаменами, не приятно видеть, что в Бердске праздник Великой Победы не отмечается, как он этого заслуживает! - пишет аноним.