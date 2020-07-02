Ввели ограничения из-за коронавируса с 5 июля на 2 недели в Казахстане

В стране ввели запрет на проведение массовых мероприятий, на работу салонов красоты, фитнес-центров, бассейнов, продовольственных и непродовольственных крытых рынков, пляжей, аквапарков, объектов культуры, религиозных объектов, развлекательных учреждений.

В стране ввели запрет на проведение массовых мероприятий

Власти Казахстана из-за роста заболеваемости коронавирусом решили с 5 июля ввести ограничительные меры на 14 дней. Об этом сообщается на сайте правительства.

Согласно сообщению, в стране ввели запрет на проведение массовых мероприятий, на работу салонов красоты, фитнес-центров, бассейнов, продовольственных и непродовольственных крытых рынков, пляжей, аквапарков, объектов культуры, религиозных объектов, развлекательных учреждений.

В то же время власти Казахстана разрешили индивидуальные тренировки на открытом воздухе, прогулки в парках (не более трех человек), работу медицинских организаций, аптек, продовольственных магазинов, открытых рынков.

«В зависимости от дальнейшего развития эпидемиологической ситуации в стране указанные ограничительные меры могут быть продлены на две недели либо ужесточены», — подчеркнули на заседании госкомиссии.

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал введение в стране двухнедельного карантина с 5 июля на 14 дней.

Карантинные меры, введенные в Казахстане из-за распространения коронавирусной инфекции, отменили в начале мая. Однако число новых случаев вновь начало расти и к концу июня суточное число заразившихся выросло в семь раз с момента снятия ограничений.

За предыдущие сутки в Казахстане выявлено 1509 новых случаев заражения COVID-19, общее число заболевших превысило 42,5 тыс.

Источник: РБК