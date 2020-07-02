Начало учебного года 2020-2021 в вузах могут перенести, заявили в Минобрнауки

Ведомство исходит из базового сценария, по которому учебный год начнётся 1 сентября. Но вместе с тем это может быть совершенно в разных регионах по-разному из-за коронавуруса. Вплоть на два месяца.

Уже сегодня по законодательству университеты по решению учёного совета имеют право перенести начало учебного года на срок вплоть до двух месяцев

Заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев заявил, что российские вузы смогут перенести начало учебного года на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что ведомство исходит из базового сценария, по которому учебный год начнётся 1 сентября.

«Но вместе с тем это может быть совершенно в разных регионах по-разному, есть два варианта развития: первое — уже сегодня по законодательству университеты по решению учёного совета имеют право перенести начало учебного года на срок вплоть до двух месяцев. Это, конечно, не очень удобно, но может быть такой вариант — отсрочить начало учебного года до завершения вот этой опасной ситуации», — заявил замминистра.

Вместе с тем, по словам Афанасьева, второй вариант заключается в том, что новый учебный год в вузах может начаться в дистанционном режиме. Однако этот сценарий — совсем критический.