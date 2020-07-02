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Полыхает 300 квадратов в доме на ул.Тверской в Москве

20:18 02.07.2020 Фото: ©Агентство городских новостей "Москва"
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По предварительной информации людей внутри здания нет. Благодаря оперативному прибытию и грамотной работе, пожарным удалось не допустить распространения огня.

Полыхает 300 квадратов в доме на ул.Тверской в Москве
Полыхает дом на Тверской

02 июля 2020 года в 13:56 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Тверская, д. 24.

По уточненной информации на 2-м этаже находящегося на реконструкции здания происходит загорание на общей площади порядка 300 квадратных метров. По предварительной информации людей внутри здания нет. Благодаря оперативному прибытию и грамотной работе, пожарным удалось не допустить распространения огня. Пожарные работают на недопущение распространения огня и полную ликвидацию данного пожара с соблюдением техники безопасности и правил охраны труда.

Информации о пострадавших не поступало.

Уважаемые жители и гости столицы! Главное управление МЧС России по г. Москве предупреждает о затруднении движения наземного транспорта в районе пожара, пожалуйста заблаговременно выбирайте пути объезда и не создавайте помех для движения техники экстренных служб города.

Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила пожарной безопасности. При возникновении пожара – звоните по телефону «101».

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