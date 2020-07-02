Забил до смерти гвоздодером соперника и отвез труп на тележечке к магазину житель Горного Алтая

После чего вернулся в дом, убрал помещение, помыл пол и орудие преступления.

Фотография с осмотра места происшествия

Турочакским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Республике Алтай завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя села Чоя Чойского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает СК по Республике Алтай.

По версии следствия, поздно вечером 23 мая 2020 года в селе Чоя Чойского района Республики Алтай обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вооружившись металлическим гвоздодером, пришел к своей бывшей сожительнице с целью выяснения отношений с ее новым возлюбленным, для чего попросил разбудить последнего и вызвать его на улицу.

В это время злоумышленник спрятался на веранде и, увидев в дверном проеме вышедшего к нему соперника, напал на него, нанеся потерпевшему не менее 33 ударов в область головы и по различным частям тела, пока последний не упал на землю, потеряв сознание. От полученных в результате преступных действий обвиняемого телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Рано утром 25 мая 2020 года злоумышленник, с целью сокрытия следов преступления, на садовой тележке отвез тело потерпевшего на расстояние около 100 метров от вышеуказанного дома до открытого участка местности по улице Туринская в селе Чоя, где оставил его возле здания продуктового магазина. После чего вернулся в дом, убрал помещение, помыл пол и орудие преступления.

Причастность обвиняемого к убийству 45-летнего местного жителя была установлена благодаря эффективному взаимодействию следователей следственных органов и следователей-криминалистов отдела криминалистики следственного управления с оперативными сотрудниками МВД по Республике Алтай, в результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.