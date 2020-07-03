Отпуск в любое удобное время многодетным семьям с детьми до 18 лет разрешат в России

Кроме того, «до достижения старшим ребенком совершеннолетия семья продолжает иметь статус многодетной и соответственно должны сохраняться привилегии, установленные для её членов государством».

Сейчас многодетным можно брать отпуск в любое удобное время, если детям нет 12 лет

Многодетным родителям предлагают дать право приоритетного отпуска до достижения детьми 18 лет, а не 12, как это предусмотрено сейчас. Соответствующий законопроект внесён в Государственную Думу (документ имеется в распоряжении «Парламентской газеты»).

Поправки предлагается внести в Трудовой кодекс.

Сейчас работникам, имеющим трёх и более детей в возрасте до 12 лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время.

При этом российское законодательство не предполагает каких-либо изменений статуса ребёнка в связи с достижением им 12 лет, говорится в пояснительной записке. Кроме того, «до достижения старшим ребенком совершеннолетия семья продолжает иметь статус многодетной и соответственно должны сохраняться привилегии, установленные для её членов государством», полагают разработчики.

В связи с этим законопроектом предлагается продлить указанную льготу до достижения детьми 18 лет.

«Совместный семейный отдых является значимым фактором укрепления семейных ценностей, а предлагаемая поправка в трудовое законодательство способствует созданию атмосферы уважения к статусу многодетной семьи», — считают авторы.

Законопроект разработан депутатами Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан.

Закон, разрешающий родителям трёх и более детей в возрасте до 12 лет брать ежегодный оплачиваемый отпуск в любое удобное для них время, подписал Президент России Владимир Путин в октябре 2018 года. Документ был подготовлен депутатами Госдумы от фракции КПРФ. По замыслу авторов инициативы, она даст возможность многодетным родителям активнее участвовать в воспитании детей, а также совмещать время отдыха обоих родителей.

Источник: pnp.ru