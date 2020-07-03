Снова грозы и ливни: +24 градуса пообещали синоптики 3 июля в Бердске

Ветер южный 4-9 м/с, местами порывы ночью до 17 м/с. Температура воздуха ночью +12, +17°C.

Вроде бы и лето, но не жара 03 июля местами сохранится высокая пожароопасность (4 класса). 03-05 июля местами сохраниться аномально жаркая погода с максимальными температурами +30°С и выше. По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки по области ожидается переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер южный 4-9 м/с, местами порывы ночью до 17 м/с. Температура воздуха ночью +12, +17°C, днем +26, +31°C, местами +20, +25°C. В Бердске ожидаются дожди и грозы, температура воздуха составит +24 градуса.

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