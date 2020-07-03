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Вымогал взятку в 160 тыс. руб. 2 года у бизнесмена директор МКУ «Калининское» Новосибирска

12:30 03.07.2020 Фото: Flickr
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По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Вымогал взятку в 160 тыс. руб. 2 года у бизнесмена директор МКУ Калининское Новосибирска
Размер взятки составил 160 тысяч рублей

Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Калининское», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По данным следствия, в период с 2018 по 2020 год директор муниципального казенного учреждения, используя свои должностные полномочия, вымогал от индивидуального предпринимателя, с которым у учреждения были заключены муниципальные контракты, за подписание им актов приемки оказанных подрядчиком услуг взятку в виде денег в сумме около 160 тысяч рублей.

В настоящий момент следователем СКР фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, то есть получение должностным лицом лично взятки в виде денег, за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица и если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям и за общее покровительство и попустительство по службе, в крупном размере, совершенное с вымогательством взятки).

По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела принято по материалам оперативно-розыскной деятельности, проведенной сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Новосибирску.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.

Источник: Следком

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