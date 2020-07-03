ЕГЭ-2020 начались с 3 июля в Бердске и России: все правила ЕГЭ в пандемию

Экзамены станут принимать в течение трёх недель с 3 по 25 июля, включая резервные дни

С 3 июля выпускники школ, которые планируют поступать в вузы, начинают сдавать Единые государственные экзамены. Из-за пандемии коронавируса ЕГЭ будут проводить в особом формате. Например, на экзамен не допустят участников с температурой, а прийти на пересдачу, если выпускник не согласен со своим результатом, разрешат только в случае удовлетворения соответствующей апелляции. «Парламентская газета» разбиралась в нюансах ЕГЭ-2020.

Как будут сдавать и пересдавать ЕГЭ

Экзамены станут принимать в течение трёх недель с 3 по 25 июля, включая резервные дни. В обязательном порядке их надо сдать только тем, кто собирается поступать в вузы, а для получения аттестата результаты ЕГЭ в этом году не требуются. Такое правило было введено, чтобы снизить число экзаменующихся из-за эпидемии коронавируса.

По этой же причине установлено много других временных правил. Так, на входе в экзаменационные пункты организаторам (педагогам, наблюдателям и другим) и участникам будут измерять температуру. Если она окажется повышенной, в помещение не пустят. Выпускник с симптомом ОРВИ сможет пройти проверку знаний позже, в резервный день в конце июля или начале августа. В эти дни смогут прийти также выпускники, которые пропустили экзамены по уважительной причине, например из-за болезни. Причину надо подтвердить документально.

А вот пересдать экзамен, если первый результат не устроил и хочется его улучшить, не получится. Раньше выпускникам давалась возможность написать ЕГЭ по математике или русскому языку заново, чтобы заработать более высокие баллы для получения аттестата. В этом году это не актуально, так как для аттестата ЕГЭ не требуется. Кроме этого, единый экзамен по базовой математике вообще не проводится — только по математике профильного уровня, результаты которого могут потребоваться для поступления в вуз.

Правда, один вариант пройти испытание повторно всё же остаётся. Если выпускник посчитает, что его работу оценили несправедливо, он по-прежнему сможет подать апелляцию. Рассматривать её рекомендовано в дистанционном формате. Если комиссия удовлетворит апелляцию, человек получит право пересдать экзамен в резервные дни, говорится в приказе, утверждённом Минпросвещения и Рособрнадзором.

Маски, дистанция и тест на COVID-19: что должны соблюдать учителя и участники экзаменов

В самих помещениях для сдачи ЕГЭ тоже будут действовать особые правила. Перед каждым экзаменом помещения должны убирать, используя дезинфицирующие средства. Выпускников рассадят в шахматном порядке, чтобы между ними сохранялась дистанция не меньше полутора метров. А организаторы и наблюдатели обязаны, не снимая, носить медицинские маски и перчатки и обрабатывать руки антисептиками.

При этом вопрос, обязаны ли надевать маски выпускники, каждый регион решает самостоятельно. Например, в Калининградской области решили, что будут выдавать маски и перчатки участникам ЕГЭ по их желанию, рассказал губернатор области Антон Алиханов.

По такому же пути решили пойти в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге. Как сообщила уполномоченная по правам ребёнка в столице Ольга Ярославская, в пунктах сдачи маски будут доступны в достаточном количестве, как минимум две на каждого ребёнка. Но заставлять надевать их не будут, так как дышать в маске трудно, и кому-то это может мешать сосредоточиться.

Кроме этого, по требованию Роспотребнадзора, к работе на экзаменах не допустят тех, кто контактировал с заболевшими коронавирусом в течение двух недель до экзамена. Если контакт был, надо было сдать тест на это заболевание, чтобы исключить возможность заражения. В некоторых регионах, в том числе в Москве, тесты сделали обязательными для всех организаторов независимо от контакта. На детей это правило не распространяется.

Хорошо ли подготовились регионы

Готовность принять выпускников на ЕГЭ проверили уже во всех регионах. Для этого 29 и 30 июня провели пробные экзамены. Они проходили без выпускников, при участии только организаторов и медицинского персонала. В пунктах проведения экзаменов проверили количество антисептиков и средств защиты, отработали действия организаторов и медработников, проконтролировали готовность технологического оборудования. Пробные экзамены прошли в штатном режиме, и никакой информации о технологических сбоях не поступило, подвёл итоги врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. «В этом году при проведении экзаменов для нас на первом месте здоровье и безопасность всех участников процедуры. Пробные экзамены позволили проверить и отрепетировать новые для нас меры при организации ЕГЭ», — передаёт его слова пресс-служба ведомства.

Он также рассказал, что во время этой экзаменационной кампании в пунктах сдачи ЕГЭ будет гораздо меньше общественных наблюдателей, зато они будут активно следить за прохождением испытаний дистанционно. Всего станут работать 37 ситуационных центров онлайн-наблюдения в регионах и один федеральный центр в Москве.

В целом пробные дни показали, что созданы все условия, чтобы процесс сдачи единого государственного экзамена был максимально безопасным, считает председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Она также отметила, что, несмотря на возможность не сдавать ЕГЭ для получения аттестата, большинство выпускников всё равно изъявили желание сдать его. Всего на экзамен решили прийти 714 тысяч человек, из которых 620 тысяч — выпускники этого года. Передумали сдавать ЕГЭ 72 тысячи выпускников. Такие цифры говорят о том, что Единый госэкзамен зарекомендовал себя как объективный и прозрачный инструмент проверки знаний, считает Гумерова.

На какие дни назначены экзамены

3 июля (пятница) — география, литература, информатика и информационно-коммуникативные технологии;

6 и 7 июля (понедельник и вторник) — русский язык;

10 июля (пятница) — математика профильного уровня;

13 июля (понедельник) — история и физика;

16 июля (четверг) — обществознание и химия;

20 июля (понедельник) — биология и письменная часть по иностранным языкам;

22 и 23 июля (среда и четверг) — устная часть по иностранным языкам.

Выпускники, которые не смогли прийти на экзамен по уважительным причинам, или те, у кого совпали даты по экзаменам, могут сдать ЕГЭ в резервные дни: 24 июля — по всем учебным предметам, кроме иностранных языков, и 25-го — по всем предметам.

Для тех, кто не смог сдать экзамены в июле, назначен дополнительный период в августе. 3 августа пройдут экзамены по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части по иностранным языкам, 5 августа — по русскому языку, 7 августа — по обществознанию, химии, физике, математике профильного уровня и письменной части по иностранным языкам. 8 августа — последний резервный день для сдачи ЕГЭ по всем предметам.

Источник: ПГ