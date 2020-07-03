Что нужно сделать и чего категорически нельзя делать на Ивана Купалы 7 июля 2020? Какие гадания помогут?

Праздник Ивана Купалы начинают отмечать вечером 6 июля, гулянья же длятся всю ночь вплоть до восхода солнца. Многие интересуются, почему именно ночью?

Главным атрибутом для гадания в эту ночь считали венки, сплетённые собственноручно. Их снимали с головы, вставляли в центр зажжённую свечу и отпускали в водоём

На Ивана Купала проводят самые смелые гадания, которые помогут узнать свою судьбу

День Ивана Купалы наполнен множеством ритуалов и традиций, которые проводятся ночью. Ранее этот праздник был посвящён летнему солнцестоянию и полному цвету природы. В 2020 году его отметят 7 июля, он совпадает по дате с церковным праздником Рождества Иоанна Предтечи. В этот день принято веселиться и устраивать гадания.

Когда в 2020 году нужно отмечать день Ивана Купалы

Праздник Ивана Купалы начинают отмечать вечером 6 июля, гулянья же длятся всю ночь вплоть до восхода солнца. Многие интересуются, почему именно ночью? Оказывается, именно в эту ночь вода в водоёмах обладает волшебной силой, а купание становится безопасным, так как вся нечисть выходит из неё «погулять».

Также в эту ночь зацветает папоротник и, кто увидит его цветки, может загадать любое сокровенное желание, и оно исполнится. Но отыскать его цветки очень сложно, они тщательно прячутся от человеческих глаз, а времени на поиски мало, так как эта ночь считается самой короткой в году.

В эту ночь принято совершать ритуалы очищения: купание в реке помогает излечиться от болезней. Отсюда и произошло название праздника. Также существует версия, что эта ночь посвящена богу цветов Купале.

Обряды и традиции на Ивана Купала

Ночь на Ивана Купалу наполнена старинными обрядами, они связаны с огнём, водой и разными травами. Предки считали, что после купания в водоёмах, необходимо разжечь костры.

Девушки плели венки из цветов и трав, а потом надевали на голову, пели песни, водили шумные хороводы и прыгали через костёр.

Среди молодёжи выбирались «суженые» и проводились брачные обряды, после которых пара, взявшись за руки, должны были вдвоём перепрыгнуть костёр, не отпустив руку партнёра из своей. Они обменивались своими венками, искали цветущий папоротник, катались по утренней росе и умывались ею (девушки – чтобы сохранить привлекательность, парни – чтобы набраться мужества и силы).

Известно также об одном странном суеверии: женщинам до этого дня запрещено было есть вишни, якобы если съесть запретную ягоду, то у грешницы может умереть ребенок.

Гадания на Ивана Купала

Главным атрибутом для гадания в эту ночь считали венки, сплетённые собственноручно. Их снимали с головы, вставляли в центр зажжённую свечу и отпускали в водоём. Счастье настигнет того, чей венок заплывет далее остальных. Утонувший венок сулил несчастья и указывал на отсутствие замужества.

В некоторых регионах было принято выбирать самую красивую девушку, на рассвете её раздевали и украшали гирляндами из цветов. Накануне она же раздавала другим девушкам венки в лесу. Ей завязывали шарфом глаза и водили хоровод. Затем девушки гадали по ним о своём будущем.

Как узнать свою судьбу, венок покажет суженого

Скоро наступит самый мистический праздник в году, поэтому гадания в это время — особенно правдивые. С давних времен принято совершать привороты, заговоры, гадать на суженого и своё будущее.

Для этого процесса девушка готовит новый венок, фотографируется в нём. Опускает венок на воду. Если он утонет, то не избежать измены со стороны суженого. Если венок расплёлся в воде, то девушка в этом году не выйдет замуж. Если венок примкнул к берегу — в скором времени состоится свадьба.

Листок правды

Для этого гадания в ночь на Ивана Купала нужно сорвать зелёный листочек с дерева и написать на нём заглавную букву имени возлюбленного. Подбросить его вверх. Если он полетит высоко — мужчина в вас влюблён. Если взлетит, но не высоко — скоро состоится романтическая встреча. Если начнёт кружиться — ожидайте страстной любви. А если сразу упадёт на землю – любви не ждите.

Поверья на Ивана Купала

Согласно старинным поверьям, все женщины должны принимать участие в народных гуляньях. Те, кто отказывались, считались ведьмами. Придерживались и других преданий:

в ночь на Ивана Купала нельзя спать, так как нечисть ведёт себя слишком активно и может украсть молоко у домашних животных;

чтобы защитить жилище от бесов, на порог клали крапиву или полынь;

чтобы ведьма не пробралась в хлев, возле двери насыпали «кашку» от конопли;

Наши предки верили, что корень плакун-травы, найденный накануне Ивана Купалы, может способен изгнать из одержимых бесов.

Источник: http://rsute.ru/