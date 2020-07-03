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Стали чаще покупать подержанные автомобили за 453 тыс. рублей жители Новосибирской области

16:00 03.07.2020 Фото: Pixabay
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Средняя стоимость подержанного автомобиля в Новосибирской области во II квартале 2020 года составила на 4% больше, чем год назад. Однако, по сравнению с предыдущим кварталом, в целом цены снизились на 2%.

Стали чаще покупать подержанные автомобили за 453 тыс. рублей жители Новосибирской области
Во II квартале 2020 года продажи легковых автомобилей с пробегом в Новосибирской области увеличились на 28%

Во II квартале 2020 года средняя стоимость подержанных автомобилей в Новосибирской области снизилась по сравнению с I кварталом на 2% и составила 453 000 рублей, выяснили эксперты Авито Авто. При этом по сравнению со II кварталом 2019 года средняя стоимость автомобиля с пробегом выросла на 4%. Количество продаж подержанных автомобилей в области во II квартале увеличилось на 28% по сравнению с прошлым годом и на 18% по сравнению с предыдущим кварталом.

Если говорить о динамике продаж в целом по стране, во II квартале наблюдалось снижение количества сделок на 4% как по сравнению со II кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020 года. Общее снижение по стране по итогам квартала объясняется в первую очередь пиковым падением спроса в апреле, когда в России начал действовать режим самоизоляции, а автосалоны еще не успели адаптироваться к работе в удаленном формате. По данным Авито Авто, уже к середине мая спрос начал восстанавливаться: Так, с 1 по 20 мая активность пользователей (число запросов контактов продавцов легковых автомобилей с пробегом) выросла на 21,01% по сравнению с аналогичным периодом в апреле. На конец июня спрос на легковые автомобили с пробегом вырос на 16% по сравнению с прошлым годом и достиг уровня марта 2020 года.

Динамика продаж и цен. Региональная специфика

Во II квартале 2020 года продажи легковых автомобилей с пробегом в Новосибирской области увеличились на 28% по сравнению с прошлым годом, и на 18% по сравнению с I кварталом 2020 года.

Средняя стоимость подержанного автомобиля в Новосибирской области во II квартале 2020 года составила 453 000 рублей – на 4% больше, чем год назад. Однако, по сравнению с предыдущим кварталом, в целом цены снизились на 2%.

В целом по стране динамика цен различается от региона к региону: так, в Краснодарском крае за II квартал машины подорожали на 4% (самый большой рост), а самое большое снижение отмечено в Свердловской и Самарской областях (-3%).

Лидером по доступности подержанных автомобилей является Алтайский край (средняя стоимость в регионе составляет 306 000 рублей). На втором месте Омская область (327 000 рублей), на третьем – Волгоградская область (343 000 рублей). Самые дорогие подержанные автомобили – в Московской области (627 000 рублей), Ленинградской области (533 000 рублей) и в Краснодарском крае (460 000 рублей).

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