Услуги системы бронирования отелей

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Другие сервис

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 прокат автомобилей; тур гиды; экстрим; 3D игры.

На сайте можно подобрать отель для проживания, а также туры для экскурсий и осмотра достопримечательностей, развлечений и культурной программы. Есть возможность бронирования аренды автомобиля, участия в экстремальных турах и мероприятиях, трехмерных играх.

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