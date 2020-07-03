Без нервотрепки заезжать на новый вокзал поможет реконструкция трассы Р- 256 в Бердске. Ждать до 2021 года

Аукцион на право проведения проектных работ проведут уже в этом году. Проект финансируется на федеральные средства.

Публичные слушания в пандемию коронавируса проходят на свежем воздухе

3 июля прошли публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки территории «Реконструкция примыканий к федеральной автомобильной дороге P-256 «Чуйский тракт» Новосибирск -Барнаул-Горно-Алтайск-граница с Монголией на км 36+450 (слева)» и 36+630 (слева) от вокзального комплекса в Бердске части земельного участка по ул. Горького примыкающей к федеральной автомобильной дороге Р- 256 «Чуйский тракт» и проект межевания территории в его составе.

— В дальнейшем будет назначаться аукцион на право проведения проектных работ. Эту процедуру будет проводить УКС. Все регламентируется сроками. Ориентировочно 30-45 дней. Все это будет проведено в текущем 2020 году. Будет заключен контракт с победившим и будет разработана проектная документация. Скорее всего на следующий год будут проводится работы, — сообщил начальник градостроительства мэрии Бердска Дмитрий Есиков 3 июля.

Это все делается для удобства пассажиров, чтобы могли спокойно заезжать в вокзальный комплекс.

Проект финансируется на федеральные средства.

Подробности в ближайшее время.

Автор видео Елена Белоусова

