Забирают у Минобороны и отдают Минпромторгу по решению правительства РФ аэродром «Бердск-Центральный»

Переводят аэродром «Бердск-Центральный» в учебный центр из Министерства обороны в Министерство промышленности России. Теперь аэродром будет в ведомстве Сибирского научно-исследовательского института авиации им. С.А. Чаплыгина. Эту информацию подтвердили «Курьер. Среда. Бердск» специалисты института. Решение было принято распоряжением Правительства РФ от 3 декабря 2016 года № 2581-р.
Также об этом рассказал директор «Новосибирского учебно-авиационного центра ДОСААФ России» Владимир Горбунов.
— Институт авиации им. Чаплыгина будут являться владельцем аэродрома. Сейчас идет передача его от Министерства обороны Минпромторгу, — уточнил Владимир Владимирович.
Теперь основная деятельность аэродрома будет обучающая и экспериментальная.
Будет неприменимая борьба свалки и аэродрома
Хоть на пользу жителям Бердска( может свалку Возле кладбища тогда уничтожат, как факт )
Кто-то упорно старается превратить жизнь бердчан в невыносимое существование. То зэки, то мусорный полигон, то переориентация аэродрома...
Теперь что? Зачем минпрому этот аэродром? Недоделанные самолеты учить взлету и посадке? Или я что-то не понимаю?
На первом месте - Минобороны России, на втором - ФГУП "Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С.А. Чаплыгина".
Кому поручено "экспериментально" разгонять ворон? Догадайтесь сами.
Кстати, когда выбирали нашего мэра в 2015 году, у него в биографии упоминалась работа в "СИБНИА им. С.А. Чаплыгина", о чём wikipedia и прочие скромно умалчивают.