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Забирают у Минобороны и отдают Минпромторгу по решению правительства РФ аэродром «Бердск-Центральный»

22:14 04.07.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Теперь аэродром будет в ведомстве Сибирского научно-исследовательского института авиации им. С.А. Чаплыгина.

Забирают у Минобороны и отдают Минпромторгу по решению правительства РФ аэродром Бердск Центральный
Бердский аэродром примыкает к жилым кварталам

Переводят аэродром «Бердск-Центральный» в учебный центр из Министерства обороны в Министерство промышленности России. Теперь аэродром будет в ведомстве Сибирского научно-исследовательского института авиации им. С.А. Чаплыгина. Эту информацию подтвердили «Курьер. Среда. Бердск» специалисты института. Решение было принято распоряжением Правительства РФ от 3 декабря 2016 года № 2581-р.

Также об этом рассказал директор «Новосибирского учебно-авиационного центра ДОСААФ России» Владимир Горбунов.

— Институт авиации им. Чаплыгина будут являться владельцем аэродрома. Сейчас идет передача его от Министерства обороны Минпромторгу, — уточнил Владимир Владимирович.

Теперь основная деятельность аэродрома будет обучающая и экспериментальная.

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От редакции

Что после этого изменится?

Аноним, 03 июля 2020 12:01
Ну теперь понятно, что вороны со свалки - учебные пособия.
Чел, 03 июля 2020 12:14
а на аэродроме срочно нужно построить для них орнитологический центр
Евгений, 03 июля 2020 12:14
Добился Владимир Евгеньевич! Барсук, кстати, сам из Бердска. Начнут учить ребят летать.
Аноним, 03 июля 2020 16:08
Учить чему? Падать с небес, как на голову снег?
Аноним, 03 июля 2020 13:31
Вот и хорошо
Будет неприменимая борьба свалки и аэродрома
Хоть на пользу жителям Бердска( может свалку Возле кладбища тогда уничтожат, как факт )
Аноним, 03 июля 2020 16:03
А когда городу отдадут?
Аноним, 03 июля 2020 18:10
Когда будет заключение, что птицы со свалки не дают летать самолетам. Тогда другие птицы начнут строить там свои многоэтажные голубятни.
Аноним, 03 июля 2020 16:07
НВР:
Кто-то упорно старается превратить жизнь бердчан в невыносимое существование. То зэки, то мусорный полигон, то переориентация аэродрома...
Теперь что? Зачем минпрому этот аэродром? Недоделанные самолеты учить взлету и посадке? Или я что-то не понимаю?
Аноним, 03 июля 2020 16:09
Все понятно. Каждое новое известие старое превращает в шутку.
Аноним, 03 июля 2020 22:28
Расслабьтесь. Минпромторгу тоже дома где то строить надо. Они же думают, что Бердск город-курорт, ане свалка.
Аноним, 03 июля 2020 22:30
Кстати, земли на Юго-восточном тоже раньше СО РАН принадлежали.
Аноним, 04 июля 2020 02:03
В законе что написано? Аэродром СОВМЕСТНОГО базирования. Кого-чего?
На первом месте - Минобороны России, на втором - ФГУП "Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С.А. Чаплыгина".
Кому поручено "экспериментально" разгонять ворон? Догадайтесь сами.
Кстати, когда выбирали нашего мэра в 2015 году, у него в биографии упоминалась работа в "СИБНИА им. С.А. Чаплыгина", о чём wikipedia и прочие скромно умалчивают.
Это я., 04 июля 2020 22:58
Бердску возвращают доблесть- статус города со своим личным аэродромом. Ура!!!

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