6 лет колонии псковской журналистке Прокопьевой требует прокурор за оправдание терроризма

В эфире «Эхо Москвы в Пскове» она, рассуждая о мотивах Жлобицкого, подорвавшегося в архангельском УФСБ, сказала, что государство само подталкивает молодых людей к радикальным действиям.

Журналистка сказала, что государство само подталкивает молодых людей к радикальным действиям

Прокуратура во время прений потребовала назначить псковской журналистке Светлане Прокопьевой шесть лет колонии по делу об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК) из-за эфира о студенте Михаиле Жлобицком. Об этом сообщает «Псковская губерния».

Кроме того, гособвинение потребовало запретить Прокопьевой на четыре года заниматься журналистикой.

Уголовное дело против Прокопьевой возбудили в феврале 2019 года. В эфире «Эхо Москвы в Пскове» она, рассуждая о мотивах Жлобицкого, подорвавшегося в архангельском УФСБ, сказала, что государство само подталкивает молодых людей к радикальным действиям.

Осенью 2019 года Прокопьевой предъявили обвинение, и несколько десятков изданий в знак солидарности с журналисткой опубликовали отрывок из ее эфира на радиостанции.