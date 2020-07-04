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6 лет колонии псковской журналистке Прокопьевой требует прокурор за оправдание терроризма

11:49 04.07.2020 Фото: PxHere
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В эфире «Эхо Москвы в Пскове» она, рассуждая о мотивах Жлобицкого, подорвавшегося в архангельском УФСБ, сказала, что государство само подталкивает молодых людей к радикальным действиям.

6 лет колонии псковской журналистке Прокопьевой требует прокурор за оправдание терроризма
Журналистка сказала, что государство само подталкивает молодых людей к радикальным действиям

Прокуратура во время прений потребовала назначить псковской журналистке Светлане Прокопьевой шесть лет колонии по делу об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК) из-за эфира о студенте Михаиле Жлобицком. Об этом сообщает «Псковская губерния».

Кроме того, гособвинение потребовало запретить Прокопьевой на четыре года заниматься журналистикой.

Уголовное дело против Прокопьевой возбудили в феврале 2019 года. В эфире «Эхо Москвы в Пскове» она, рассуждая о мотивах Жлобицкого, подорвавшегося в архангельском УФСБ, сказала, что государство само подталкивает молодых людей к радикальным действиям.

Осенью 2019 года Прокопьевой предъявили обвинение, и несколько десятков изданий в знак солидарности с журналисткой опубликовали отрывок из ее эфира на радиостанции.

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