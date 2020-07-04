Хорошо, что с информатики начали. Если бы с русского, я бы помер, пошутил выпускник Захар Лапшин из Бердска. Смотрите видео

3 июля выпускники школ Бердска начали сдавать ЕГЭ. Первые экзамены проходят по географии, литературе и информатике в школах №2 и №10, №13.
Для соблюдения норм безопасности в аудитории впускают по 9 учеников. В пунктах сдачи ЕГЭ проводится дезинфекция, там установлены рециркуляторы воздуха. В этом сегодня убедился корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» в школе №2.
— На входе каждый выпускник обрабатывает руки дезсредством, проходит термометрию. Далее ребенка досматривают через электронную рамку и металлоискатель на предмет технических средств. Если ранее рассадка была по 15 человек в кабинете, сейчас 9 человек в аудитории. 101 выпускник сдавали ЕГЭ по информатике в школе №2,- рассказала директор школы №2 Евгения Перфилова.
Школьники выглядят бодро и настроены позитивно. Кажется, на их лицах нет ни следа волнения.
— Мы войдем в историю. Такая ситуация одна на миллион. Повезло не повезло, каждый сам решает. По мне, это большое везение. Три месяца дома- огромное время, чтобы подготовиться к экзаменам. Ты приходишь полностью подготовленным. На выпускном такого духа веселья, радости не было. Пришли, взяли,ушли, разошлись. Школу, думаю, будем вспоминать до конца жизни. Первый день экзамена прошел очень хорошо. Хорошо, что с информатики начали. Если бы с русского, я бы вообще помер по-любому,- пошутил 18-летний выпускник школы № 9 Захар Лапшин.
Спустя два с половиной часа школьники начинают выходить. Выглядят немного уставшими, но говорят, что страшно.
— ЕГЭ прошел хорошо. Волнуюсь теперь. Написал все хорошо, но страшно. Бланки были чистые, без дефектов. Написал экзамен за 2,5 часа. Но уже месяц лета и мозг успел понять, что лето — каникулы, мозг расслабился. Думаю, написал на балов 77,- рассказал выпускник школы №4 Сергей Мельниченко.
Детей на ЕГЭ сопровождают учителя.
— Настроение позитивное. Очень рада, что вырвалась на работу, несмотря на отпуск. Сегодня дети сдают первый экзамен по информатике. Все проходит очень хорошо в штатном режиме. Масочки, перчаточки у всех. Настрой у детей боевой. Дети были рады друг друга увидеть после долгих месяцев самоизоляции. Через неделю будут известны результаты. Желаю всем удачи в экзаменах, — пожелала учитель математики и информатики школы №12 Анастасия Щенникова.
ЕГЭ в 2020 году проходит с 29 июня по 25 июля.
Расписание ЕГЭ:
6 и 7 июля — русский язык
10 июля — профильная математика
13 июля — история и физика
16 июля — обществознание и химия
20 июля — биология и письменный иностранный язык
22 и 23 июля — устный иностранный язык.
Автор видео Елена Белоусова