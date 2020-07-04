Хорошо, что с информатики начали. Если бы с русского, я бы помер, пошутил выпускник Захар Лапшин из Бердска. Смотрите видео

Школьники говорят, что три месяца дома — огромное время, чтобы подготовиться к экзаменам. Учитель рада, что вырвалась на работу,несмотря на отпуск.

Захар Лапшин, выпускник школы №9

3 июля выпускники школ Бердска начали сдавать ЕГЭ. Первые экзамены проходят по географии, литературе и информатике в школах №2 и №10, №13.

Для соблюдения норм безопасности в аудитории впускают по 9 учеников. В пунктах сдачи ЕГЭ проводится дезинфекция, там установлены рециркуляторы воздуха. В этом сегодня убедился корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» в школе №2.

— На входе каждый выпускник обрабатывает руки дезсредством, проходит термометрию. Далее ребенка досматривают через электронную рамку и металлоискатель на предмет технических средств. Если ранее рассадка была по 15 человек в кабинете, сейчас 9 человек в аудитории. 101 выпускник сдавали ЕГЭ по информатике в школе №2,- рассказала директор школы №2 Евгения Перфилова.

Школьники выглядят бодро и настроены позитивно. Кажется, на их лицах нет ни следа волнения.

— Мы войдем в историю. Такая ситуация одна на миллион. Повезло не повезло, каждый сам решает. По мне, это большое везение. Три месяца дома- огромное время, чтобы подготовиться к экзаменам. Ты приходишь полностью подготовленным. На выпускном такого духа веселья, радости не было. Пришли, взяли,ушли, разошлись. Школу, думаю, будем вспоминать до конца жизни. Первый день экзамена прошел очень хорошо. Хорошо, что с информатики начали. Если бы с русского, я бы вообще помер по-любому,- пошутил 18-летний выпускник школы № 9 Захар Лапшин.

Сергей Мельниченко, выпускник школы №4

Спустя два с половиной часа школьники начинают выходить. Выглядят немного уставшими, но говорят, что страшно.

— ЕГЭ прошел хорошо. Волнуюсь теперь. Написал все хорошо, но страшно. Бланки были чистые, без дефектов. Написал экзамен за 2,5 часа. Но уже месяц лета и мозг успел понять, что лето — каникулы, мозг расслабился. Думаю, написал на балов 77,- рассказал выпускник школы №4 Сергей Мельниченко.

Анастасия Щенникова, учитель математики и информатики школы №12

Детей на ЕГЭ сопровождают учителя.

— Настроение позитивное. Очень рада, что вырвалась на работу, несмотря на отпуск. Сегодня дети сдают первый экзамен по информатике. Все проходит очень хорошо в штатном режиме. Масочки, перчаточки у всех. Настрой у детей боевой. Дети были рады друг друга увидеть после долгих месяцев самоизоляции. Через неделю будут известны результаты. Желаю всем удачи в экзаменах, — пожелала учитель математики и информатики школы №12 Анастасия Щенникова.

ЕГЭ в 2020 году проходит с 29 июня по 25 июля.

Расписание ЕГЭ:



3 июля — география, литература, информатика6 и 7 июля — русский язык10 июля — профильная математика13 июля — история и физика16 июля — обществознание и химия20 июля — биология и письменный иностранный язык22 и 23 июля — устный иностранный язык.

Автор видео Елена Белоусова

