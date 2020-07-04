На пляжах полно народу. Но купаться на всех официальных пляжах из-за ковид запрещено в Бердске и Новосибирской области

За первый летний месяц на водных объектах области произошло 13 оперативных событий, в том числе и смертельных. Аварийно-спасательными формированиями была оказана помощь 42 гражданам на акватории города Новосибирска и города Бердска.

Запретить можно на словах, по факту на пляжах полно людей

Несмотря на переменчивую летнюю погоду, которая характеризуется и грозами, и жарой, водоемы Новосибирской области интенсивно заполняются отдыхающими, особенно в выходные дни, сообщает МЧС по НСО.

Несмотря на переменчивую летнюю погоду, которая характеризуется и грозами, и жарой, водоемы Новосибирской области интенсивно заполняются отдыхающими, особенно в выходные дни. Однако в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой официальное открытие пляжей в настоящее время невозможно, а все проверенные и оборудованные места отдыха заработают только после снятия ограничительных мер. Купание на всех водных объектах региона запрещено.

За первый летний месяц на водных объектах области произошло 13 оперативных событий. Кроме того, аварийно-спасательными формированиями была оказана помощь 42 гражданам на акватории города Новосибирска и города Бердска, а также Колыванского, Искитимского и Мошковского районов. Спасатели предупреждают: причиной большинства несчастных случаев является купание в неорганизованных местах, где нет условий для безопасного отдыха.

Главное управление МЧС России по Новосибирской области призывает родителей контролировать досуг своих детей и не допускать их самостоятельного нахождения у водоемов.

Государственная инспекция по маломерным судам Новосибирской области напоминает судоводителям: будьте осторожны на водоемах, не подвергайте опасности свою жизнь и строго соблюдайте правила эксплуатации маломерных судов:

— не выходить на маломерных судах, не имея удостоверения на право управления судном;

— находиться в маломерном судне разрешено только в спасательном жилете;

— необходимо строго соблюдать скоростной режим, не перегружать судно;

— не выходить на воду в темное время суток на судне, не оборудованном бортовыми огнями;

— не использовать маломерные суда при неблагоприятных погодных условиях.

В случае возникновения любой чрезвычайной ситуации или происшествия звоните в спасательную службу по телефонам – 101 или 112.

Однако в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой официальное открытие пляжей в настоящее время невозможно, а все проверенные и оборудованные места отдыха заработают только после снятия ограничительных мер. Купание на всех водных объектах региона запрещено.

За первый летний месяц на водных объектах области произошло 13 оперативных событий. Кроме того, аварийно-спасательными формированиями была оказана помощь 42 гражданам на акватории города Новосибирска и города Бердска, а также Колыванского, Искитимского и Мошковского районов. Спасатели предупреждают: причиной большинства несчастных случаев является купание в неорганизованных местах, где нет условий для безопасного отдыха.

Главное управление МЧС России по Новосибирской области призывает родителей контролировать досуг своих детей и не допускать их самостоятельного нахождения у водоемов.

Государственная инспекция по маломерным судам Новосибирской области напоминает судоводителям: будьте осторожны на водоемах, не подвергайте опасности свою жизнь и строго соблюдайте правила эксплуатации маломерных судов:

— не выходить на маломерных судах, не имея удостоверения на право управления судном;

— находиться в маломерном судне разрешено только в спасательном жилете;

— необходимо строго соблюдать скоростной режим, не перегружать судно;

— не выходить на воду в темное время суток на судне, не оборудованном бортовыми огнями;

— не использовать маломерные суда при неблагоприятных погодных условиях.

В случае возникновения любой чрезвычайной ситуации или происшествия звоните в спасательную службу по телефонам – 101 или 112.