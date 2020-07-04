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Кушать хотел охотник: Убил 5 особей сибирской косули сельчанин на снегоходе в Карасуке

09:16 04.07.2020 Фото: Википедия
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Сумма причиненного ущерба составила 200 тысяч рублей.

Кушать хотел охотник: Убил 5 особей сибирской косули сельчанин на снегоходе в Карасуке
В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по факту незаконной охоты

Дознавателем Межмуниципального отдела МВД России «Карасукский» завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту незаконной охоты, пишет сайт МВД по НСО.

В ходе предварительного расследования установлено, что 7 января текущего года 46-летний житель села Студеное Карасукского района, не имея соответствующих разрешительных документов на добычу охотничьих ресурсов, прибыл на снегоходе на территорию охотничьего хозяйства, где произвел отстрел 5 особей косули сибирской.

В рамках расследования уголовного дела в качестве вещественных доказательств были изъяты охотничье ружье и снегоход.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота, совершенная в особо крупном размере». Сумма причиненного ущерба составила 200 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлено в Карасукский районный суд для рассмотрения по существу.

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