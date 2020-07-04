Путину пожаловались на цвет-ЛГБТ мороженого «Радуга». Производитель: радуга — это солнце после дождя, а не флаг ЛГБТ-сообщества

«У нас сегодня рекламные щиты, например, вывешивают радужные — красивые цвета… с красивыми словами. Или рекламируют мороженое, которое называют «Радуга», заявила Лахова на встрече с Путиным.

В ходе встречи с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации (в режиме видеоконференции)

Цвет мороженого «Радуга» не имеет отношения к пропаганде нетрадиционных ценностей, заявил РИА Новости вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов.

С чего все началось

Ранее в пятницу глава Союза женщин России Екатерина Лахова на встрече президента с рабочей группе по подготовке поправок в Конституция пожаловалась Владимиру Путину на косвенное влияния мороженого «Радуга» и разноцветных рекламных щитов на детей в части пропаганды нетрадиционных ценностей, пишет Кремлин.ру

