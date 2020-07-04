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Путину пожаловались на цвет-ЛГБТ мороженого «Радуга». Производитель: радуга — это солнце после дождя, а не флаг ЛГБТ-сообщества

10:56 04.07.2020 Фото: Кремлин.ру
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«У нас сегодня рекламные щиты, например, вывешивают радужные — красивые цвета… с красивыми словами. Или рекламируют мороженое, которое называют «Радуга», заявила Лахова на встрече с Путиным.

Путину пожаловались на цвет ЛГБТ мороженого Радуга. Производитель: радуга это солнце после дождя, а не флаг ЛГБТ сообщества
В ходе встречи с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации (в режиме видеоконференции)

Цвет мороженого «Радуга» не имеет отношения к пропаганде нетрадиционных ценностей, заявил РИА Новости вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов.
С чего все началось
Ранее в пятницу глава Союза женщин России Екатерина Лахова на встрече президента с рабочей группе по подготовке поправок в Конституция пожаловалась Владимиру Путину на косвенное влияния мороженого «Радуга» и разноцветных рекламных щитов на детей в части пропаганды нетрадиционных ценностей, пишет Кремлин.ру

«У нас сегодня рекламные щиты, например, вывешивают радужные — красивые цвета… с красивыми словами. Или рекламируют мороженое, которое называют «Радуга». Поэтому это косвенно, но заставляет привыкать наших детей к тому… флагу, который вывешивался, в том числе, на данном посольстве. Поэтому очень хотелось, чтобы все-таки те ценности, которые мы пытались заложить в нашу конституцию, чтобы они были на контроле, было поручение», — сказала она.
Путин, отвечая ей, отметил, что контроль за пропагандой нетрадиционных для России ценностей нужно выстроить неагрессивно.
Комментарий производителя
Как отметил Бениаминов, «Чистая линия» «выступает за традиционные семейные отношения» и «категорически не согласна» с мнением Лаховой. «Мы считаем, что радуга — это солнце после дождя, а не флаг ЛГБТ-сообщества», — сказал он, пишет РИА Новости. 

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От редакции

А вам что напоминает радуга?

Ирина, 04 июля 2020 11:07
НВР:Ничего, кроме разноцветной дуги в небе после дождя.Какой бред насчет косвенного влияния. Давайте еще рекламу сделаем черно-белую.
Аноним, 04 июля 2020 11:33
совсем люди подурели - везде ЛГБТ мерещится! Лечить психику нужно.
Raven, 04 июля 2020 11:47
Маразм крепчал. "От винта!!!!"- кричал Карлссон, уворачиваясь от толпы гомосеков

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