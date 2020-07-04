Путину пожаловались на цвет-ЛГБТ мороженого «Радуга». Производитель: радуга — это солнце после дождя, а не флаг ЛГБТ-сообщества

«У нас сегодня рекламные щиты, например, вывешивают радужные — красивые цвета… с красивыми словами. Или рекламируют мороженое, которое называют «Радуга», заявила Лахова на встрече с Путиным.
Цвет мороженого «Радуга» не имеет отношения к пропаганде нетрадиционных ценностей, заявил РИА Новости вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов. С чего все началось
Ранее в пятницу глава Союза женщин России Екатерина Лахова на встрече президента с рабочей группе по подготовке поправок в Конституция пожаловалась Владимиру Путину на косвенное влияния мороженого «Радуга» и разноцветных рекламных щитов на детей в части пропаганды нетрадиционных ценностей, пишет Кремлин.ру
«У нас сегодня рекламные щиты, например, вывешивают радужные — красивые цвета… с красивыми словами. Или рекламируют мороженое, которое называют «Радуга». Поэтому это косвенно, но заставляет привыкать наших детей к тому… флагу, который вывешивался, в том числе, на данном посольстве. Поэтому очень хотелось, чтобы все-таки те ценности, которые мы пытались заложить в нашу конституцию, чтобы они были на контроле, было поручение», — сказала она.
Путин, отвечая ей, отметил, что контроль за пропагандой нетрадиционных для России ценностей нужно выстроить неагрессивно. Комментарий производителя
Как отметил Бениаминов, «Чистая линия» «выступает за традиционные семейные отношения» и «категорически не согласна» с мнением Лаховой. «Мы считаем, что радуга — это солнце после дождя, а не флаг ЛГБТ-сообщества», — сказал он, пишет РИА Новости.